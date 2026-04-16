Masz konto w Alior Banku? Bank ogłasza zmiany i ostrzega przed jednym

Alior Bank właśnie ogłosił na swojej stronie z komunikatami, że zamierza odświeżyć wygląd swojego serwisu www i przejścia do stron logowania. W związku z tym, uczula swoich klientów na oszustów, którzy podszywają się pod bankowe strony. Zmiana wyglądu to z pewnością będzie dla nich pretekst do nowych ataków. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:00
0
Alior Bank ogłosił zmiany. Kiedy możemy się ich spodziewać?

Już w przyszłym tygodniu. W swoim komunikacie bank podkreśla, że adres strony głównej banku www.aliorbank.pl nie ulegnie zmianie. Nie zmienią się także adresy logowania bankowości internetowej. 

W przyszłym tygodniu odświeżamy naszą stronę internetową. Serwis zyska nowy wygląd, lepszą nawigację. Uprościmy też przejście do logowania dla klientów indywidualnych i biznesowych.

tłumaczy Alior Bank na swojej stronie. 

Alior Bank. Co się zmieni? 

Zmieni się wygląd stron www. Alior Bank wszystkie szczegóły, odnośnie planowanych zmian, poda wkrótce. Teraz chciał obwieścić, że do tego typu zmiany dojdzie i klienci wkrótce dostaną uproszczone przejście do serwisów logowania bankowości internetowej. Po kliknięciu w przycisk "Zaloguj" na portalu banku, szybciej zalogujemy się do swojego systemu Alior Online, AliorBusiness lub BusinessPro.

Po kliknięciu w nazwę wybranego systemu bankowości, przejdziesz od razu na stronę logowania. Dotychczasowa strona z wyborem systemów nadal będzie dostępna, więc jeśli masz ją zapisaną w Ulubionych, wciąż możesz z niej korzystać.

podaje bank. 

Bank ostrzega przed oszustami. Na pewno będą chcieli wykorzystać sytuację

Bank podkreśla, że jako instytucja finansowa, nie wysyła nigdy aktywnych linków do logowania, dlatego użytkownicy powinni samodzielnie wpisać adres w przeglądarce i ignorować wszelkie prośby o podanie danych logowania po kliknięciu w nadesłany "bezpieczny link od banku". 

alior bank banki Alior Bank komunikat
Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank