Najlepszy konkurent "Gwiezdnych Wojen" to nadal serial od Apple TV

"Fundacja" i długo, długo nic

Czym jest wspomniana "Fundacja"?

To luźna adaptacja serii książek Isaaca Asimova o tym samym tytule. Serial stanowi zatem opowieść o międzygalaktycznym Imperium, któremu profesor Hari Seldon przepowiada upadek. Według jego przepowiedni, rządząca galaktyką dynastia Cleonów, upadnie za dokładnie 500 lat. Fundacja to nic innego, jak projekt mający na celu zachowanie ludzkiej wiedzy. Serial ukazuje zatem napięty konflikt między Imperium a Fundacją, który trwa setki lat. Produkcja ukazuje wachlarz postaci i intryg, które wyznaczają mroczny los Imperium, a także ostateczny rozkwit Fundacji. To właśnie postacie, są uznawane przez większość widzów, za największą atrakcję serialu. Każda z nich ma do odegrania jakąś rolę - większą lub mniejszą.