Najlepszy konkurent "Gwiezdnych Wojen" to nadal serial od Apple TV
"Gwiezdne wojny" to wciąż hasło, które porusza wielu widzów. Od momentu powstania seria, cieszy się wieloma udanymi produkcjami streamingowymi. Ale trzeba przyznać jedno - nadal największym rywalem pozostaje trzyczęściowa opera kosmiczna od Apple TV - "Fundacja".
"Fundacja" i długo, długo nic
To nie najdroższa w historii "Star Wars" produkcja "Andor", ani nie "Maul - Mistrz Cienia" od Disney+, ale właśnie serial "Fundacja" od Apple TV jest uznawany za największą konkurencję dla "Gwiezdnych Wojen". To wcale nie powinno nas dziwić, Apple stała się wszak domem dla wielu uznanych seriali z kategorii science-fiction. Od historycznej fikcji "For All Mankind" i jego spin-offu "Star City", po postapokaliptyczny świat "Silos". Apple TV stało się już ekspertem tego gatunku, oferując nam coraz to świeższe i coraz to bardziej ekscytujące propozycje.
Czym jest wspomniana "Fundacja"?
To luźna adaptacja serii książek Isaaca Asimova o tym samym tytule. Serial stanowi zatem opowieść o międzygalaktycznym Imperium, któremu profesor Hari Seldon przepowiada upadek. Według jego przepowiedni, rządząca galaktyką dynastia Cleonów, upadnie za dokładnie 500 lat. Fundacja to nic innego, jak projekt mający na celu zachowanie ludzkiej wiedzy. Serial ukazuje zatem napięty konflikt między Imperium a Fundacją, który trwa setki lat. Produkcja ukazuje wachlarz postaci i intryg, które wyznaczają mroczny los Imperium, a także ostateczny rozkwit Fundacji. To właśnie postacie, są uznawane przez większość widzów, za największą atrakcję serialu. Każda z nich ma do odegrania jakąś rolę - większą lub mniejszą.
Apple TV, dzięki "Fundacji" zyskał rangę platformy, która posiada w swojej ofercie najbardziej wyjątkowe seriale science-fiction, emitowane współcześnie. Co godne podziwu, serial utrzymał uznanie krytyków przez cały okres emisji, a liczy on sobie już trzy sezony. Czwarty sezon "Fundacji" został potwierdzony we wrześniu 2025 roku, zatem możemy jedynie czekać z niecierpliwością i sięgać po sezony wcześniejsze.