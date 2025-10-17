Jednak to najlepszy serial sci-fi Apple TV. Cały czas na szczycie

Ah, ta niesamowita "Fundacja". I to po raz trzeci

Nie tylko widzowie polubili się z "Fundacją", krytycy także rozpływają się w zachwytach. Wielu z nich uznało serial ten za najlepszy w kategorii science fiction. I tak Apple TV+ może pękać z dumy - platforma stała się domem dla niesamowitej pozycji, która pozostawia niezatarte wrażenie na długo po premierze. Przypomnijmy, że premiera trzeciego sezonu miała miejsce w lipcu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Serial został stworzony przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana. I choć sezon, zakończył swój trzeci sezon już przeszło miesiąc temu. Ostatni odcinek wleciał na platformę 12 września 2025 roku, to nadal utrzymuje się w topce najlepszych seriali sci-fi. Obecnie "Fundacja 3" zajmuje czołowe miejsca na liście najpopularniejszych seriali w USA, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Korei Południowej, Szwajcarii, Włoszech i Japonii.

Platforma mogła ogłosić tylko jedno - serial zostanie ponownie przedłużony i powstanie czwarty sezon. Ale przyjdzie nam na niego nieco poczekać.