Jednak to najlepszy serial sci-fi Apple TV. Cały czas na szczycie

Najlepszy serial w kategorii science fiction Apple TV nadal utrzymuje się w czołówce list najchętniej oglądanych seriali w streamingu. I to miesiąc po finale 3. sezonu. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
Ah, ta niesamowita "Fundacja". I to po raz trzeci

Nie tylko widzowie polubili się z "Fundacją", krytycy także rozpływają się w zachwytach. Wielu z nich uznało serial ten za najlepszy w kategorii science fiction. I tak Apple TV+ może pękać z dumy - platforma stała się domem dla niesamowitej pozycji, która pozostawia niezatarte wrażenie na długo po premierze. Przypomnijmy, że premiera trzeciego sezonu miała miejsce w lipcu

Serial został stworzony przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana. I choć sezon, zakończył swój trzeci sezon już przeszło miesiąc temu. Ostatni odcinek wleciał na platformę 12 września 2025 roku, to nadal utrzymuje się w topce najlepszych seriali sci-fi. Obecnie "Fundacja 3" zajmuje czołowe miejsca na liście najpopularniejszych seriali w USA, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Korei Południowej, Szwajcarii, Włoszech i Japonii.

Platforma mogła ogłosić tylko jedno - serial zostanie ponownie przedłużony i powstanie czwarty sezon. Ale przyjdzie nam na niego nieco poczekać.

"Fundacja" to adaptacja kultowych już opowiadań Isaaca Asimova, skupiona na przewidywaniach Hariego Seldona. W serialu wizjonerski matematyk i psychohistoryk Hari przewiduje nieuchronny upadek Imperium Galaktycznego, w którym dominują genetycznie sklonowani Cleonowie: Brat Dawn, Brat Day i Brat Dusk. To wszystko prowadzi do założenia "Fundacji" na odległej planecie Terminus. Jej celem jest zachowanie wiedzy i odbudowa cywilizacji, a zarazem ograniczenie skutków nadchodzącej katastrofy.

