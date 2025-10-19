Gry

Legendarna strzelanka idzie pod nóż. Fani mogą nie poznać tej gry

W sieci huczy od plotek na temat przyszłości legendarnej serii. Wygląda na to, że twórcy szykują rewolucję, która nie wszystkim się spodoba.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19 PAŹ 2025
0
Minęły już prawie cztery lata od premiery Halo: Infinite. Gra, która miała być rozwijana przez dekadę, nie do końca spełniła te obietnice. Teraz w sieci pojawiły się nowe, gorące plotki na temat tego, co dalej z marką. Według youtubera o pseudonimie Rebs Gaming, studio odpowiedzialne za serię (znane do niedawna jako 343 Industries) pracuje nad czymś zupełnie nowym.

Chodzi o sieciową grę Halo, która miałaby działać na zasadach gry-usługi. Wzorem dla twórców ma być model znany z Fortnite, polegający na stałym dodawaniu nowej zawartości i regularnych aktualizacjach. Warto jednak od razu uspokoić – przecieki nie wspominają nic o trybie battle royale. Chodzi wyłącznie o sposób rozwoju gry.

Fani mają powody do obaw

Informacja o grze-usłudze może niepokoić weteranów serii. Wielu z nich straciło zaufanie do studia po premierze Halo: Infinite. Gra miała ambitny, 10-letni plan rozwoju, który został porzucony z powodu problemów z zarządzaniem i zmiany silnika graficznego na Unreal Engine. Mimo że tryb wieloosobowy otrzymał od premiery sporo aktualizacji, gra wciąż ma na platformie Steam mieszane oceny.

Plotki mówią jednak nie tylko o nowym projekcie. Według tego samego źródła, studio pracuje równocześnie nad remakiem pierwszej, legendarnej odsłony serii – Halo: Combat Evolved. To informacja, która z pewnością ucieszy starszych fanów i może być próbą odzyskania ich zaufania.

Wygląda na to, że na oficjalne informacje nie będziemy musieli długo czekać. John Junyszek, menedżer ds. społeczności w Halo Studios, zasugerował, że więcej na temat przyszłości serii możemy usłyszeć już wkrótce. Idealną okazją do tego będą mistrzostwa świata w Halo, które odbędą się w dniach 24-26 października 2025 roku.

telepolis
