Fani seriali kryminalnych zachwyceni. Wielka premiera już dziś

Fani seriali kryminalnych mogą podskoczyć z radości. Właśnie dziś, na HBO Max ma premierę jeden z popularniejszych polskich produkcji. Pierwszy odcinek serialu "Odwilż 3" to wręcz obowiązkowa pozycja do obejrzenia w weekend. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
Odwilż 3 - w końcu się doczekaliśmy

To już trzeci sezon lubianej serii. Właśnie dzisiaj, w piątek 17 października zagości na HBO Max. I to jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy nie mieli planów na weekend. 

Szczecin, Katarzyna Wajda i Tomasz Schuchardt w trzeciej odsłonie "Odwilży"

Trzeci sezon serialu po raz kolejny został zrealizowany w Szczecinie. Po raz kolejny też w roli głównej zobaczymy Katarzynę Wajdę, a także popularnego ostatnio gwiazdora Breslau i Czarnych Stokrotek - Tomasza Schuchardta. I możemy się jedynie domyślać, że jeśli w serialu pojawia się ten aktor, jest więcej niż pewne, że będzie to dobry serial.  

Ale w "Odwilży zobaczymy nie tylko ich. Pojawią się także takie nazwiska jak: Andrzej Grabowski, Nikodem Rozbicki, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kotschedoff oraz Juliusz Chrząstowski. 

Ci, którzy już nieco zapomnieli o czym opowiada serial, przypominamy, że akcja dzieje się w Szczecinie, rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Fabuła zaczyna się od wątku śledztwa w sprawie handlarzy narkotykami wśród młodzieży. Katarzyna Zawieja (grana przez Katarzynę Wajdę) w wyniku przekroczenia swoich uprawnień zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. I choć nie powinna angażować się w prowadzone śledztwo, to jednak sprawa narkotyków całkowicie ją pochłania. Czy uda jej się powrócić do wydziału kryminalnego, gdzie z całą pewnością pasuje najbardziej?

Pierwszy odcinek już dziś, 17 października pojawi się na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. Całość składa się z sześciu odcinków.

