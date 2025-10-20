Sprzęt

AMD Krackan Point trafi na platformy AM5. Premiera już tuż tuż

Mały, wydajny i niedrogi PC? Tak, to możliwe - trzeba tylko sięgnąć po chip łączący mocne CPU z iGPU. I właśnie to szykują Czerwoni.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:15
0
Jeśli czekacie na mocniejsze APU, to wygląda na to, że jesteśmy już blisko oficjalnej premiery układów opartych na architekturze AMD Zen 5. Obecnie najszybsze desktopowe APU to seria Ryzen 8000G na bazie Zen 4, jednak nie dorównuje ona mobilnym rodzinom takim jak Strix Point, a tym bardziej Strix Halo. To się jednak powinno zmienić dzięki serii Krackan Point.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mówi się o premierze jeszcze w tym roku

W nowej aktualizacji AGESA z oznaczeniem 1.2.7.0, udostępnionej już dla wybranych płyt głównych MSI, dodano wsparcie dla procesorów identyfikowanych po mikrokodzie "00B60Fxx". Czyli właśnie serii Krackan Point i Krackan Point 2, potwierdzając ich premierę poza rynkiem mobilnym.

Dla przypomnienia, do tej pory Czerwoni wydali trzy układy z tej serii dla laptopów - Ryzen AI 5 350 (8R/16W, do 5,0 GHz), Ryzen AI 5 340 (6R/12W, do 4,8 GHz) oraz Ryzen AI 5 330 (4R/8W, do 4,5 GHz). Wszystkie z nich z iGPU z serii Radeon 800M, oferujące kolejno 8, 4 i 2 jednostki obliczeniowe.

Chociaż to nic pewnego, to plotkuje się, że układy AMD Ryzen 9000G zadebiutują w czwartym kwartale 2025 roku. Jest to więcej niż prawdopodobne, gdyż w przyszłym roku mają się już pojawić procesory na bazie nowszej i wydajniejszej architektury AMD Zen 6.

AMD Ryzen 9000G zaoferują konfiguracje do 8 rdzeni i 16 wątków na bazie AMD Zen 5 oraz zintegrowane układy graficzne wykorzystujące architekturę RDNA 3.5. Wydajność powinna być zbliżona do laptopowych APU, jednak dzięki wyższym limitom mocy (65 W?) wersje desktopowe powinny zapewnić jeszcze lepsze osiągi. To może być bardzo atrakcyjny wybór przy składaniu HTPC czy taniego komputera do gier.

amd APU MSI procesor CPU aktualizacja AGESA AMD Zen5 AMD Kraken Point AMD RDNA 3.5 AM5 AMD Krackan Point
Zródła zdjęć: Telepolis / AI
Źródła tekstu: 9950pro@X, oprac. własne