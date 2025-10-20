AMD Krackan Point trafi na platformy AM5. Premiera już tuż tuż

Jeśli czekacie na mocniejsze APU, to wygląda na to, że jesteśmy już blisko oficjalnej premiery układów opartych na architekturze AMD Zen 5. Obecnie najszybsze desktopowe APU to seria Ryzen 8000G na bazie Zen 4, jednak nie dorównuje ona mobilnym rodzinom takim jak Strix Point, a tym bardziej Strix Halo. To się jednak powinno zmienić dzięki serii Krackan Point.

Mówi się o premierze jeszcze w tym roku

W nowej aktualizacji AGESA z oznaczeniem 1.2.7.0, udostępnionej już dla wybranych płyt głównych MSI, dodano wsparcie dla procesorów identyfikowanych po mikrokodzie "00B60Fxx". Czyli właśnie serii Krackan Point i Krackan Point 2, potwierdzając ich premierę poza rynkiem mobilnym.

Dla przypomnienia, do tej pory Czerwoni wydali trzy układy z tej serii dla laptopów - Ryzen AI 5 350 (8R/16W, do 5,0 GHz), Ryzen AI 5 340 (6R/12W, do 4,8 GHz) oraz Ryzen AI 5 330 (4R/8W, do 4,5 GHz). Wszystkie z nich z iGPU z serii Radeon 800M, oferujące kolejno 8, 4 i 2 jednostki obliczeniowe.

AM5 Krackan Point APU Coming soon?



The new AGESA 1207 adds KRK/KRK2 CPU microcode.https://t.co/fFx4Lg2QhF pic.twitter.com/9uI23qDEBw — HXL (@9550pro) October 20, 2025

Chociaż to nic pewnego, to plotkuje się, że układy AMD Ryzen 9000G zadebiutują w czwartym kwartale 2025 roku. Jest to więcej niż prawdopodobne, gdyż w przyszłym roku mają się już pojawić procesory na bazie nowszej i wydajniejszej architektury AMD Zen 6.