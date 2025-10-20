Napster wraca do gry. Twój cyfrowy klon wykona za ciebie całą robotę

Napster View to niewielki sprzęt w formie klipsa montowanego nad ekranem laptopa, pozwalającego prowadzić wideorozmowy z wirtualnymi asystentami, a także… z własnym, cyfrowym odpowiednikiem. Napster opisuje swoją nowość jako „urządzenie holografii 3D”. Gadżet kosztuje 99 USD i współpracuje z aplikacją Napster Companion, która w wersji subskrypcyjnej (do 219 USD rocznie) oferuje dostęp do zespołu ekspertów SI – od trenerów fitness, przez doradców finansowych, aż po ekspertów sprzętowych, którzy pomogą w razie awarii komputera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na tym jednak nie koniec. Użytkownik Napster View będzie mógł stworzyć własnego cyfrowego odpowiednika – rozmówcę zdolnego w jego imieniu odpowiadać na wiadomości, prowadzić spotkania, a nawet streszczać ich przebieg. Edo Segal, CTO Napstera, porównuje to do poczty głosowej na sterydach. Twierdzi też, że jego cyfrowy bliźniak co tydzień uczestniczy w spotkaniach 120-osobowego zespołu inżynierów, przekazując mu później raport w formie wiadomości e-mail.

Urządzenie Napster View zostało zaprojektowane z myślą o komputerach Mac, a aplikacja Companion w dniu premiery dostępna będzie wyłącznie na macOS. Jak przekonuje Segal, dodając ten sprzęt do swojego Maca, użytkownik zamieni go w najpotężniejsze centrum SI na świecie.