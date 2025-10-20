Sprzęt

Napster wraca do gry. Twój cyfrowy klon wykona za ciebie całą robotę

Napster, niegdyś popularny serwis do wymiany plików MP3, próbuje powrócić na technologiczne salony. Dziś stawia na sztuczną inteligencję i prezentuje nowe urządzenie – Napster View.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Napster wraca do gry. Twój cyfrowy klon wykona za ciebie całą robotę

Napster View to niewielki sprzęt w formie klipsa montowanego nad ekranem laptopa, pozwalającego prowadzić wideorozmowy z wirtualnymi asystentami, a także… z własnym, cyfrowym odpowiednikiem. Napster opisuje swoją nowość jako „urządzenie holografii 3D”. Gadżet kosztuje 99 USD i współpracuje z aplikacją Napster Companion, która w wersji subskrypcyjnej (do 219 USD rocznie) oferuje dostęp do zespołu ekspertów SI – od trenerów fitness, przez doradców finansowych, aż po ekspertów sprzętowych, którzy pomogą w razie awarii komputera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na tym jednak nie koniec. Użytkownik Napster View będzie mógł stworzyć własnego cyfrowego odpowiednika – rozmówcę zdolnego w jego imieniu odpowiadać na wiadomości, prowadzić spotkania, a nawet streszczać ich przebieg. Edo Segal, CTO Napstera, porównuje to do poczty głosowej na sterydach. Twierdzi też, że jego cyfrowy bliźniak co tydzień uczestniczy w spotkaniach 120-osobowego zespołu inżynierów, przekazując mu później raport w formie wiadomości e-mail.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 16GB RAM 1TB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 16GB RAM 1TB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
9148.42 zł - najniższa cena
Kup teraz 9148.42 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 24GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 24GB RAM 1TB SSD macOS Srebrny
0 zł
11499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11499.99 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Błękitny
0 zł
6199 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199 zł
Advertisement
Napster wraca do gry. Twój cyfrowy klon wykona za ciebie całą robotę

Urządzenie Napster View zostało zaprojektowane z myślą o komputerach Mac, a aplikacja Companion w dniu premiery dostępna będzie wyłącznie na macOS. Jak przekonuje Segal, dodając ten sprzęt do swojego Maca, użytkownik zamieni go w najpotężniejsze centrum SI na świecie.

Napster przeszedł długą drogę od czasów, gdy był symbolem wymiany pirackich plików MP3. Stworzony w 1999 roku przez Shawna Fanninga i Seana Parkera, w szczytowym okresie w 2001 roku miał ponad 26 milionów użytkowników. Po procesach o naruszenie praw autorskich został zamknięty, a następnie odkupiony przez kolejne firmy – od Roxio, przez Best Buy, po Rhapsody. W 2025 roku Napstera przejęła spółka Infinite Reality, płacą 207 milionów USD. W planach ma m.in. budowę wirtualnych przestrzeni koncertowych.

Image
telepolis
sztuczna inteligencja Napster View Napster Infinite Reality
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Business Insider