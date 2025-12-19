Uwaga, aż 5 dni będziemy odcięci od przelewów

Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina o zasadach działania systemu Elixir w okresie świątecznym. Pamiętajcie, że od tego roku również Wigilia jest dniem wolnym od pracy, a to oznacza jedną z dłuższych przerw w roku. Przelewy będą realizowane z kilkudniowym opóźnieniem.

Przelewy w Święta

Elixir to system rozliczeń międzybankowych, za pomocą którego realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów polskich banków. W ciągu dnia roboczego są trzy sesje rozliczeniowe o godzinach 9:30, 13:30 oraz 16:00. To bardzo ważne z perspektywy przelewów, które będziemy zlecać w przyszłym tygodniu.

Jeśli przelew zlecimy we wtorek (23 grudnia) po godzinie 16:00, to zostanie on zrealizowany dopiero w następny dzień roboczy. Ten przypada dopiero w poniedziałek (29 grudnia), ponieważ po trzech dniach świątecznych przypada weekend. To jedna z najdłuższych przerw w działaniu systemu Elixir.

Jednak nie jest to jedyne ograniczenie. Ostatniego dnia roku (31 grudnia) zamiast standardowych trzech sesji będą tylko dwie w godzinach 9:30 oraz 13:30. To oznacza, że zlecenie przelewu po 13:30 oznacza, że zostanie on zaksięgowany dopiero 2 grudnia, ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy.

Alternatywą są przelewy błyskawiczne w ramach systemu Elixir Express. Ten jest jednak płatny.