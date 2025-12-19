Eksperci wyjaśniają coś bardzo ważnego. "To cecha typowo ludzka"

Wszędzie gwar, a my czujemy się samotni w Boże Narodzenie?

Boże Narodzenie jest postrzegane jako szczególny czas więzi, ciepła i przynależności. Taki jest obraz, generowany przez media społecznościowe, filmy amerykańskie i ogólnie przyjęty scenariusz. Tymczasem, ale wielu osób rzeczywistość wydaje się nieco inna - izolująca i pełna bolesnych porównań.

Niezależnie od tego, w jaki sposób spędzasz święta, możesz mieć wrażenie, że straciłeś kontakt ze światem. Ta pora roku jeszcze bardziej nasila doznania emocjonalne. Rytuały takie jak ubieranie choinki, czy oglądanie "Kevina samego w domu" mogą przywołać wspomnienia.

W grudniu inaczej mierzymy czas

Zjawisko to psychologowie określają mianem "zakotwiczenia czasowego". Ten okres działa niczym złota nić, która oplata nasze życie, przywołując nas do przeszłości. Często wykorzystujemy go do refleksji nad tym co straciliśmy, kim się staliśmy i co się wydarzyło. To jednak może być bolesne.

I tu ogromną rolę odgrywa osobowość. Osoby neurotyczne oraz te podatne na społecznie narzucony perfekcjonizm, mogą być bardziej podatne na stres i samotność, gdy życie nie spełnia ich oczekiwań.

Badania wykazały, że chroniczna samotność może zwiększać poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol, upośledzać funkcje odpornościowe, a nawet wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Neurobiolog John Cacioppo opisał samotność jako "biologiczny system ostrzegawczy", który informuje, że nasza potrzeba kontaktu z innymi ludźmi nie jest zaspokajana.

Mimo tego, samotność w okresie Bożego Narodzenia nie oznacza automatycznie, że coś jest z nami nie tak. Wręcz przeciwnie, może to być dokładnie to, czego potrzebujemy. Niezależnie od tego, czy to samotny spacer, czy dzień w pidżamie, czy telefon do zaufanej osoby, chodzi o to, aby uszanować własną indywidualność.