Ten robot humanoidalny jest gotowy nawet na podbój Marsa

Mowa o dziele firmy LimX Dynamics, która wykonuje naprawdę fascynującą pracę, jeśli chodzi o dziedzinę robotyki. Ten trzyletni startup technologiczny właśnie zaprezentował Tron 2, najnowszy model robota.

Dalsza część tekstu pod wideo

Siła i zdolności ruchowe imponują najbardziej

Jak widać na filmiku, ten humanoidalny robot jest naprawdę zaawansowanym modelem, wspomaganym sztuczną inteligencją, w dodatku modułowym. To co go charakteryzuje to niezwykła siła i zdolność ruchu.

Ciężko nie zauważyć, że opublikowany klip zaczyna się od dziwnego dość widoku pary robotycznych nóg, idących przed siebie. Dopiero po kilku obrotach śrubokrętem, Tron 2, prezentuje się nam w całej okazałości. Możemy zobaczyć także jego głowę i parę ramion.

Robot od razu bierze się do pracy — podnosi dwie duże butelki wody, co świadczy o tym, że jest wyjątkowo silny. Jednak to nie koniec pokazu siły robota. Twórca postanowił pokazać znacznie więcej. Kobieta podnosi trzecią butelkę wody i siada na huśtawce. Po chwili robot podnosi cały ładunek z widoczną zawartością.

Tron 2 gotowy nawet na Marsa

Wyobraź sobie, że wyślemy roboty na Marsa, gdzie każdy gram ma znaczenie. twórcy zadają to pytanie w filmie.

Klip prezentuje różne umiejętności robota. Używa chwytaków do różnych zadań sortujących, aby zaprezentować swoją zwinność. Humanoidalny Tron 2 jest zdolny także do teleoperacji z niskim opóźnieniem, naśladując ruchy operatora, co dobrze widać podczas gry w tenisa stołowego. Zdolność ta umożliwia wykonywanie zadań, które obecnie są dość złożone dla robotów autonomicznych.

Tron 2 to robot o wielu talentach. Na filmie widzimy także, jak robi salta, jeździ szybko na kółkach i chodzi po schodach.