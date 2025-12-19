Nauka

Ten robot humanoidalny jest gotowy nawet na podbój Marsa

Zaawansowany modułowy robot, zdaniem jego twórcy, jest gotowy do misji na Marsa. Można zmieniać jego części, aby zbudować różne rodzaje robotów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:44
0
Mowa o dziele firmy LimX Dynamics, która wykonuje naprawdę fascynującą pracę, jeśli chodzi o dziedzinę robotyki. Ten trzyletni startup technologiczny właśnie zaprezentował Tron 2, najnowszy model robota. 

Siła i zdolności ruchowe imponują najbardziej

Jak widać na filmiku, ten humanoidalny robot jest naprawdę zaawansowanym modelem, wspomaganym sztuczną inteligencją, w dodatku modułowym. To co go charakteryzuje to niezwykła siła i zdolność ruchu. 

Ciężko nie zauważyć, że opublikowany klip zaczyna się od dziwnego dość widoku pary robotycznych nóg, idących przed siebie. Dopiero po kilku obrotach śrubokrętem, Tron 2, prezentuje się nam w całej okazałości. Możemy zobaczyć także jego głowę i parę ramion.

Robot od razu bierze się do pracy — podnosi dwie duże butelki wody, co świadczy o tym, że jest wyjątkowo silny. Jednak to nie koniec pokazu siły robota. Twórca postanowił pokazać znacznie więcej. Kobieta podnosi trzecią butelkę wody i siada na huśtawce. Po chwili robot podnosi cały ładunek z widoczną zawartością. 

Tron 2 gotowy nawet na Marsa

Wyobraź sobie, że wyślemy roboty na Marsa, gdzie każdy gram ma znaczenie.  

twórcy zadają to pytanie w filmie.

Klip prezentuje różne umiejętności robota. Używa chwytaków do różnych zadań sortujących, aby zaprezentować swoją zwinność. Humanoidalny Tron 2 jest zdolny także do teleoperacji z niskim opóźnieniem, naśladując ruchy operatora, co dobrze widać podczas gry w tenisa stołowego. Zdolność ta umożliwia wykonywanie zadań, które obecnie są dość złożone dla robotów autonomicznych. 

Tron 2 to robot o wielu talentach. Na filmie widzimy także, jak robi salta, jeździ szybko na kółkach i chodzi po schodach. 

Wszystko wskazuje też na to, że robot niebawem wejdzie do sprzedaży, choć cena jeszcze nie została potwierdzona. 

Image
telepolis
robotyka robot humanoidalny roboty humanoidalne humanoidalny robot
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com