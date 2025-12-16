Naukowcy zaskoczeni wynikami badań. Chodzi o kluczowy organ

Potrzeba nowej technologii

Najnowsze badania wskazują, że obecnie stosowane techniki badań przesiewowych mogą nie wykrywać aż połowy przypadków zawałów serca. A naukowcy zmierzają do tego, aby zapobiec milionom zawałów serca, do których dochodzi każdego roku. Potrzebne im są do tego nowe udoskonalone metody. Oto kolejne pole do popisu dla nauki.

W USA ryzyko zawału serca ocenia się zazwyczaj na podstawie zestawu kryteriów, takich jak skala miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD), która mierzy czynniki związane z rozwojem choroby. Pacjenci są monitorowani lub leczeni tylko wtedy, gdy ich wyniki przekroczą ściśle określony próg.

Naukowcy z Kanady zebrali dokumentację medyczną 465 osób, w wieku 65 lat i młodszych, które leczyły się z powodu pierwszego zawału serca. Dane zawierały historię choroby, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Naukowcy nie takich wyników się spodziewali

Co ciekawe, dwa dni przed zawałem, wyniki ASCVD klasyfikowałyby 45% pacjentów jako osoby z niskim ryzykiem. Alternatywny zestaw kryteriów, zwany skalą przewidywania ryzyka tego typu zdarzeń, wypadł jeszcze gorzej. Aż 61% pacjentów zostałoby uznanych jako osoby niezagrożone zawałem.

Nasze badania pokazują, że narzędzia do oceny ryzyka, oparte na populacji, często nie odzwierciedlają rzeczywistego ryzyka dla wielu pacjentów. Gdybyśmy przebadali tych pacjentów zaledwie dwa dni przed zawałem serca, prawie połowie z nich nie zalecono by dalszych badań, ani terapii profilaktycznej. tłumaczy Amir Ahmadi, kardiolog.