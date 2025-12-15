Oficjalny kalendarz NASA 2026 całkowicie za darmo. Jest jednak mały haczyk

Kalendarz ten oferuje nie tylko rozpiskę dni w roku, ale także fenomenalne zdjęcia i grafiki na każdy miesiąc, oraz adnotację dotyczącą danego odkrycia, czy wydarzenia. Jest to coś, co prezentowałoby się wręcz fenomenalnie na niemalże każdej ścianie. Jest to też coś, co możecie pobrać całkowicie za darmo z serwerów NASA.

Kalendarz NASA 2026

No dobrze, więc gdzie jest ten haczyk? Właściwie to jest ich kilka. Po pierwsze opisy są przygotowane po angielsku. Kolejną kwestią jest to, że jest to kalendarz stworzony z myślą o obywatelach USA. Są więc na nim zaznaczone ważne wydarzenia i święta narodowe, ale dla tego konkretnego państwa.