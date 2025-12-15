Nauka

Oficjalny kalendarz NASA 2026 całkowicie za darmo. Jest jednak mały haczyk

NASA udostępniła swój autorski kalendarz na 2026 rok, który może być Twój całkowicie za darmo.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:33
Oficjalny kalendarz NASA 2026 całkowicie za darmo. Jest jednak mały haczyk

Kalendarz ten oferuje nie tylko rozpiskę dni w roku, ale także fenomenalne zdjęcia i grafiki na każdy miesiąc, oraz adnotację dotyczącą danego odkrycia, czy wydarzenia. Jest to coś, co prezentowałoby się wręcz fenomenalnie na niemalże każdej ścianie. Jest to też coś, co możecie pobrać całkowicie za darmo z serwerów NASA.

Kalendarz NASA 2026

No dobrze, więc gdzie jest ten haczyk? Właściwie to jest ich kilka. Po pierwsze opisy są przygotowane po angielsku. Kolejną kwestią jest to, że jest to kalendarz stworzony z myślą o obywatelach USA. Są więc na nim zaznaczone ważne wydarzenia i święta narodowe, ale dla tego konkretnego państwa.

Kolejna wada wiąże się z kosztami. Jak już pisałem: kalendarz jest za darmo. Sami go jednak musicie wydrukować, najlepiej na odpowiednim papierze, oraz zbindować. Wiąże się to więc z wizytą w drukarni albo chociaż porządnym punkcie xero, a tam za takie coś zostawicie przynajmniej kilkadziesiąt złotych. Patrząc jednak na to, jak się prezentuje, to na pewno warto. 

