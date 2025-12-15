Świetna promocja w x-kom. Każdy kierowca powinien to mieć w swoim aucie

A to dzięki systemowi ADAS, który ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Jeśli jedna z kamer wykryje ryzykowne zachowanie kierowców wokół nas, to wysyła powiadomienie, które pojawia się albo na ekranie kamerki, albo w aplikacji mobilnej smartfona z nią sparowanego. W ten sposób będziemy mogli zareagować na coś, czego nie zauważylibyśmy podczas normalnej jazdy. Dodatkowo będziemy ostrzegani przed fotoradarami.

Navitel RS984 Dual

Sama kamera również robi wrażenie. Składa się ona z dwóch modułów. Pierwszy nagrywa obraz w 4K i widzi drogę w 160 stopniach, dzięki czemu może śledzić cały pas drogi. Oczywiście radzi sobie także z nocnymi nagraniami, a za wysoką jakość obrazu odpowiada sensor SONY IMX415. Z tyłu natomiast znajduje się wsteczna kamerka Full HD. Kamerka oferuje także Wi-Fi, GPS i obsługuje karty pamięci do 512 GB. A dziś możecie ją kupić za jedyne 399 zł.