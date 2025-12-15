Sprzęt

Świetna promocja w x-kom. Każdy kierowca powinien to mieć w swoim aucie

Navitel RS984 Dual to więcej niż tylko wideorejestrator. Urządzenie to nie tylko rejestruje zdarzenia, ale i pozwala ich unikać.

A to dzięki systemowi ADAS, który ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Jeśli jedna z kamer wykryje ryzykowne zachowanie kierowców wokół nas, to wysyła powiadomienie, które pojawia się albo na ekranie kamerki, albo w aplikacji mobilnej smartfona z nią sparowanego. W ten sposób będziemy mogli zareagować na coś, czego nie zauważylibyśmy podczas normalnej jazdy. Dodatkowo będziemy ostrzegani przed fotoradarami.

Navitel RS984 Dual Każde auto powinno to mieć

Sama kamera również robi wrażenie. Składa się ona z dwóch modułów. Pierwszy nagrywa obraz w 4K i widzi drogę w 160 stopniach, dzięki czemu może śledzić cały pas drogi. Oczywiście radzi sobie także z nocnymi nagraniami, a za wysoką jakość obrazu odpowiada sensor SONY IMX415. Z tyłu natomiast znajduje się wsteczna kamerka Full HD. Kamerka oferuje także Wi-Fi, GPS i obsługuje karty pamięci do 512 GB. A dziś możecie ją kupić za jedyne 399 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Navitel, Lech Okoń / Telepolis