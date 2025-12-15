Koniec z zawrotami głowy w samochodzie lub pociągu. Android ma rozwiązanie

Korzystanie z telefonu w poruszających się pojazdach, np. samochodzie lub pociągu, może powodować nieprzyjemne skutki. Niektórzy mogą z tego powodu odczuwać nudności, a także zawroty i bóle głowy. Okazuje się, że częściowo można to rozwiązać po stronie systemowej. Tak przynajmniej twierdzi Google, który pracuje nad nowym rozwiązaniem.

Koniec z nudnościami w samochodzie

Skąd bierze się takie uczucie? Ze sprzecznych sygnałów, które dostaje nasze ciało. Z jednej strony, gdy bez przerwy patrzymy na telefon i skupiamy się na ekranie urządzenia, wysyłany komunikat, że stoimy w miejscu. Z drugiej strony ucho wewnętrzne informuje, że jednak się poruszamy. Mózg dostaje sprzeczne sygnały i zaczyna wariować. Czujemy nudności i zawroty.

To podobna sytuacja jak z szybkim obracaniem. Gdy się zatrzymamy, to oczy wysyłają sygnał, że stoimy już w miejscu. Jednocześnie płyny w uchu wewnętrznym (przychłonka i śródchłonka) jeszcze się nie zatrzymały, więc do mózgu trafia informacja, że wciąż się poruszamy. Sprzeczne sygnały powodują zawroty.

Jak Google chce sobie z tym poradzić? W bardzo prosty sposób. Nowość o nazwie Motion Cues ma dodawać na brzegach ekranu niewielkie, poruszające się kropki. Te mają być zsynchronizowane z ruchem pojazdu. Dzięki temu oczy również mają wysyłać do mózgu komunikat, że się poruszamy, więc ten nie będzie dostawał dwóch sprzecznych sygnałów. Już teraz są specjalne aplikacje, które to umożliwiają, ale nowość ma zostać dodana na poziomie systemowym.