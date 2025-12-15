Jeśli jest słaby może wywołać błędne koło, które zaszkodzi mózgowi
Naukowcy ostrzegają, że słaby sen może mieć katastrofalne skutki dla naszego mózgu. Może poważnie mu zaszkodzić i sprawić niemałe problemy.
Łatwo wpaść w błędne koło
Kto z nas nie miał kiedyś trudnej nocy. I to niezależnie od tego, czy położyliśmy się zbyt późno, czy wstaliśmy zbyt wcześnie - w obu przypadkach czuliśmy się zmęczeni i niewyspani, a przez cały dzień nie mieliśmy energii, czuliśmy się ospali i rozkojarzeni. Niestety, kolejnej nocy wcale nie było lepiej. Po trudnym dniu, próbowaliśmy zasnąć i zaczynaliśmy odczuwać niepokój, związany z kolejnym dniem. I tak właśnie wpada się w błędne koło słabego snu i przygnębienia. Naszemu mózgowi trudno takie coś przetrwać.
Naukowcy już nie raz udowodnili, że problemy ze snem idą w parze ze zdrowiem psychicznym. Co więcej, są one głównym objawem depresji. Potwierdziły to nowe badania, przeprowadzone w grudniu 2025, na kobietach w ciąży. Nasze zdrowie psychiczne wpływa na jakość snu - problemy typu natrętne myśli, trudności z relaksem mogą utrudniać zasypianie lub utrzymanie snu.
Stwierdziliśmy, że w czasie ciąży problemy ze zdrowiem psychicznym przyczyniają się z czasem do problemów ze snem, a problemy ze snem mogą je z kolei nasilać.
Naukowcy i lekarze uważają, że sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciała i mózgu. Jest ważny do ustalenia rytmów dobowych, które optymalizują czujność w ciągu dnia i odpoczynek w nocy. Pamiętamy, że to właśnie sen wpływa na produkcję hormonu stresu - poziom kortyzolu jest najwyższy po przebudzeniu rano, a najniższy w nocy.
Zdaniem naukowców, badanie przesiewowe pod kątem problemów ze snem, powinno być standardem podczas wizyt lekarskich. Jeśli doświadczasz tego typu problemów, nie bój się zgłosić je lekarzowi i poprosić o wskazówki odnośnie poprawy jakości snu.