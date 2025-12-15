Jeśli jest słaby może wywołać błędne koło, które zaszkodzi mózgowi

Łatwo wpaść w błędne koło

Kto z nas nie miał kiedyś trudnej nocy. I to niezależnie od tego, czy położyliśmy się zbyt późno, czy wstaliśmy zbyt wcześnie - w obu przypadkach czuliśmy się zmęczeni i niewyspani, a przez cały dzień nie mieliśmy energii, czuliśmy się ospali i rozkojarzeni. Niestety, kolejnej nocy wcale nie było lepiej. Po trudnym dniu, próbowaliśmy zasnąć i zaczynaliśmy odczuwać niepokój, związany z kolejnym dniem. I tak właśnie wpada się w błędne koło słabego snu i przygnębienia. Naszemu mózgowi trudno takie coś przetrwać.

Naukowcy już nie raz udowodnili, że problemy ze snem idą w parze ze zdrowiem psychicznym. Co więcej, są one głównym objawem depresji. Potwierdziły to nowe badania, przeprowadzone w grudniu 2025, na kobietach w ciąży. Nasze zdrowie psychiczne wpływa na jakość snu - problemy typu natrętne myśli, trudności z relaksem mogą utrudniać zasypianie lub utrzymanie snu.

Stwierdziliśmy, że w czasie ciąży problemy ze zdrowiem psychicznym przyczyniają się z czasem do problemów ze snem, a problemy ze snem mogą je z kolei nasilać. twierdzi zespół badaczy.

Naukowcy i lekarze uważają, że sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciała i mózgu. Jest ważny do ustalenia rytmów dobowych, które optymalizują czujność w ciągu dnia i odpoczynek w nocy. Pamiętamy, że to właśnie sen wpływa na produkcję hormonu stresu - poziom kortyzolu jest najwyższy po przebudzeniu rano, a najniższy w nocy.