OnePlus 15 z genialną nowością. Na to czekaliście

Ważna nowość w OnePlus 15

Chiński producent nie zwalnia tempa i dba o swoich użytkowników. Posiadacze modelu OnePlus 15 zaczęli właśnie otrzymywać powiadomienia o dostępności nowej wersji nakładki systemowej. Aktualizacja OxygenOS oznaczona numerem 16.0.2.401 trafia już do użytkowników w Europie, Indiach oraz w wariancie globalnym.

Paczka zawiera sporo zmian, ale jedna z nich wybija się na pierwszy plan. To rozwiązanie, które do tej pory było kojarzone głównie ze sprzętem typowo gamingowym.

Omijanie ładowania to strzał w dziesiątkę

Najciekawszą funkcją w nowym sofcie jest tak zwany bypass charging, czyli ładowanie z obejściem baterii. Jak to działa? Gdy podłączysz telefon do ładowarki podczas grania, nawigacji czy streamowania wideo, prąd ominie akumulator. Energia trafi bezpośrednio do podzespołów smartfonu.

To genialne w swojej prostocie rozwiązanie. Dzięki niemu telefon znacznie mniej się nagrzewa pod obciążeniem. Co więcej, oszczędzasz w ten sposób baterię, bo nie jest ona bez sensu doładowywana i rozładowywana w tym samym momencie. Jeśli dużo grasz mobilnie na swoim OnePlusie 15, ta opcja szybko stanie się twoją ulubioną.

Lepsze zdjęcia nocne i porządki w galerii

Inżynierowie OnePlusa popracowali też nad multimediami. Aplikacja aparatu zyskała nowy filtr "Neon". Ma on imitować efekt kultowej kliszy CineStill 800T. Jeśli lubisz robić nastrojowe portrety w nocy przy sztucznym oświetleniu, efekty mogą Cię pozytywnie zaskoczyć.

Zmiany dotknęły też systemowej galerii zdjęć. Producent poprawił sposób wczytywania miniatur, więc przeglądanie zasobów powinno być płynniejsze. Dodano też nowe opcje filtrowania. Teraz jednym kliknięciem oddzielisz zdjęcia edytowane, zrzuty ekranu czy te z funkcją "Motion Photo". To mała zmiana, ale w codziennym użytkowaniu oszczędzić sporo czasu.

Inne zmiany w OxygenOS 16.0.2.401

Lista zmian jest dłuższa. Poprawiono między innymi błąd, który powodował rozłączanie się telefonu z ekranem samochodu przy zmianie sieci. Usprawniono też działanie sztucznej inteligencji przy transkrypcjach. Teraz system sam zakończy napisy, gdy przestanie wykrywać mowę.

Oczywiście, aktualizacja podnosi również poziom bezpieczeństwa. Na pokładzie znajdziemy grudniowe łatki bezpieczeństwa Androida.

Trzeba pamiętać, że system jest udostępniany falami. Jeśli Twój OnePlus 15 jeszcze nie widzi nowej wersji, musisz uzbroić się w cierpliwość. Powiadomienie powinno pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni.