Masz Samsunga? Sprawdź ustawienia, ważne aktualizacje znów utknęły
Samsung przyzwyczaił swoich użytkowników do wzorowego wsparcia aktualizacyjnego, ale wygląda na to, że powraca stara, irytująca tradycja. Posiadacze smartfonów Galaxy od miesięcy nie otrzymują aktualizacji systemowych Google Play.
Choć koreański producent świetnie radzi sobie z dostarczaniem dużych wersji systemu (Android 16 trafił już na wiele urządzeń) oraz comiesięcznych poprawek bezpieczeństwa, to trzeci filar zabezpieczeń Androida – czyli aktualizacje systemowe Google Play – złapał zadyszkę.
Z raportu serwisu GalaxyClub wynika, że problem jest powszechny i dotyczy szerokiego portfolio urządzeń. Redakcja sprawdziła wiele modeli, w tym flagowego Galaxy S24 Ultra, składanego Galaxy Z Fold 7 oraz tegoroczne hity ze średniej półki: Galaxy A56 i Galaxy A36.
Wnioski nie napawają optymizmem. Większość sprawdzonych telefonów utknęła na poprawkach Google Play datowanych na sierpień, a w niektórych przypadkach nawet na lipiec. Tylko nieliczne egzemplarze otrzymały pakiety wrześniowe. Jedynym wyjątkiem w zestawieniu okazał się testowy Galaxy S25 Ultra, który pracuje na wersji beta nakładki One UI 8.5 i ma nowsze biblioteki z listopada – jednak jako urządzenie w fazie testów ten model nie jest reprezentatywny.
Sytuacja ta nie jest nowością dla wiernych fanów marki. Opóźnienia w dystrybucji aktualizacji Google Play w okresie jesienno-zimowym zdarzają się regularnie. Zjawisko to zazwyczaj wiąże się z momentem wdrażania nowej dużej wersji Androida. Co ciekawe, w zeszłym roku problem nie wystąpił, ale było to spowodowane znacznym opóźnieniem premiery Androida 15 przez samego Samsunga.
Obecnie, gdy proces aktualizacji do Androida 16 został już w dużej mierze zakończony, można mieć nadzieję na odblokowanie kanału dystrybucji aktualizacji systemowych Google Play. Użytkownikom pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość – zaległe paczki danych powinny trafić na smartfony w ciągu najbliższych tygodni.
Możesz mieć problemy z płatnościami i apkami bankowymi
Brak aktualizacji systemowych Google Play nie jest tak krytyczny, jak brak głównych łatek bezpieczeństwa Androida, ale długofalowo niesie za sobą konkretne zagrożenia. Przede wszystkim mogą pojawić się problemy z aplikacjami bankowymi i płatnościami Google Pay.
A jak sytuacja wygląda u was? Sprawdźcie w ustawieniach (Bezpieczeństwo i prywatność – Aktualizacje), z jakiego miesiąca macie poprawki systemowe Google Play.