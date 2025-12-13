Masz Samsunga? Sprawdź ustawienia, ważne aktualizacje znów utknęły

Choć koreański producent świetnie radzi sobie z dostarczaniem dużych wersji systemu (Android 16 trafił już na wiele urządzeń) oraz comiesięcznych poprawek bezpieczeństwa, to trzeci filar zabezpieczeń Androida – czyli aktualizacje systemowe Google Play – złapał zadyszkę.

Z raportu serwisu GalaxyClub wynika, że problem jest powszechny i dotyczy szerokiego portfolio urządzeń. Redakcja sprawdziła wiele modeli, w tym flagowego Galaxy S24 Ultra, składanego Galaxy Z Fold 7 oraz tegoroczne hity ze średniej półki: Galaxy A56 i Galaxy A36.

Wnioski nie napawają optymizmem. Większość sprawdzonych telefonów utknęła na poprawkach Google Play datowanych na sierpień, a w niektórych przypadkach nawet na lipiec. Tylko nieliczne egzemplarze otrzymały pakiety wrześniowe. Jedynym wyjątkiem w zestawieniu okazał się testowy Galaxy S25 Ultra, który pracuje na wersji beta nakładki One UI 8.5 i ma nowsze biblioteki z listopada – jednak jako urządzenie w fazie testów ten model nie jest reprezentatywny.

Sytuacja ta nie jest nowością dla wiernych fanów marki. Opóźnienia w dystrybucji aktualizacji Google Play w okresie jesienno-zimowym zdarzają się regularnie. Zjawisko to zazwyczaj wiąże się z momentem wdrażania nowej dużej wersji Androida. Co ciekawe, w zeszłym roku problem nie wystąpił, ale było to spowodowane znacznym opóźnieniem premiery Androida 15 przez samego Samsunga.

Obecnie, gdy proces aktualizacji do Androida 16 został już w dużej mierze zakończony, można mieć nadzieję na odblokowanie kanału dystrybucji aktualizacji systemowych Google Play. Użytkownikom pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość – zaległe paczki danych powinny trafić na smartfony w ciągu najbliższych tygodni.

Możesz mieć problemy z płatnościami i apkami bankowymi

Brak aktualizacji systemowych Google Play nie jest tak krytyczny, jak brak głównych łatek bezpieczeństwa Androida, ale długofalowo niesie za sobą konkretne zagrożenia. Przede wszystkim mogą pojawić się problemy z aplikacjami bankowymi i płatnościami Google Pay.