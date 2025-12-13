Wentylator zamiast oczka aparatu. Honor Win zaskakuje

Honor Win dzięki serwisowi cnmo.com ujrzał właśnie światło dzienne. Warto tu jednak pamiętać, że nie jest to oficjalne źródło. istnieje więc szansa na to, że okaże się to jedynie dziełem wyobraźni nie do końca uczciwego grafika, a nie tym, co Honor naprawdę nam przygotowuje. Byłoby to wielkie rozczarowanie, ponieważ całość wygląda intrygująco.

Honor Win

Jak możecie zobaczyć na powyższych renderach Honor Win oferuje cztery elementy na wyspie aparatów. Jednak tylko trzy z nich są obiektywami. Czwarty ma być wentylatorem chłodzącym podzespoły urządzenia. Biorąc to pod uwagę oraz nazwę Win, stosowaną między innymi przez GPD w ich urządzeniach gamingowych, można założyć, że będzie to swego rodzaju smartfon skupiony na grach, a przynajmniej na wysokiej, niespadającej z powodu temperatury wydajności.