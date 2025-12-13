Snowsky Beatbox – FiiO wskrzesza płyty CD i to w jakim stylu

Jeśli myśleliście, że moda na fizyczne nośniki to tylko chwilowy trend, FiiO ma inne zdanie. Wraz z modelem Snowsky Beatbox, firma celuje w niszę użytkowników, którzy chcą wyciągnąć swoje stare kolekcje płyt z szafy, ale oczekują nowocześniejszej funkcjonalności. Urządzenie ma zadebiutować na rynku w lutym przyszłego roku, a jego cena, podobnie jak w przypadku modelu Snowsky Disc, zapowiada się rewelacyjnie.

CD Player, głośnik czy radio? Wszystko naraz

Snowsky Beatbox na pierwszy rzut oka wygląda jak tani odtwarzacz CD z AliExpress, jednak z zapowiedzi producenta wynika, że to sprzęt znacznie ciekawszy, o lepszych parametrach, choć cenowo wciąż konkurencyjny. Pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana, ale ujawnione szczegóły robią dobre wrażenie.

Beatbox to z jednej strony przenośny odtwarzacz CD wyposażony w napęd i mechanizm ładowania płyty zastosowany w pokazanym niedawno, bardzo obiecującym odtwarzaczu FiiO DM15 R2R. Z drugiej – to samodzielny system audio. Na pokładzie znalazł się zestaw głośników stereo w układzie 2.1, co wskazuje na obecność dedykowanego przetwornika niskotonowego. Do tego dochodzi niezależny odbiornik radiowy FM oraz jak sugeruję niektóre źródła – czytnik kart microSD, co oznacza możliwość odtwarzania plików z muzyką. Urządzenie może też pełnić funkcję odbiornika Bluetooth z obsługą wysokiej jakości kodeka LDAC.

Jako że premiera przewidziana jest dopiero na luty, FiiO oszczędnie dawkuje informacje techniczne. Największą zagadką pozostaje sekcja wyjść audio. Na udostępnionych renderach widać dwa gniazda jack (prawdopodobnie 3,5 mm). Jedno z nich to z pewnością wyjście słuchawkowe, ale rola drugiego jest niejasna. Może to być wejście AUX (do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku pod głośniki Beatboxa) lub drugie wyjście słuchawkowe do wspólnego słuchania muzyki. Mniej prawdopodobna opcja to zbalansowane gniazdo 4,4 mm, choć tego nie można do końca wykluczyć.

Ciekawie wygląda też sekcja zasilania i danych. Widoczne są dwa porty USB-C. Można przypuszczać, że jeden służy wyłącznie do zasilania (np. w trybie stacjonarnym), a drugi do transferu danych i funkcji zgrywania płyt, którą Beatbox również obsługuje.

Snowsky Beatbox ma być zasilany wymiennym ogniwem typu 18650 o pojemności 3500 mAh. To świetna wiadomość dla osób dbających o długowieczność sprzętu – gdy bateria padnie, wymiana zajmie kilka sekund i będzie kosztować grosze.

Producent stawia też na design. Front urządzenia zdobi wymienny szklany panel – FiiO zapowiada współpracę z projektantami, co pozwoli na personalizację wyglądu odtwarzacza. Ciekawostką jest magnetyczny system montażu na pleckach, a urządzenie można ustawić prawie pionowo na podwórce lub zamontować na ścianie.