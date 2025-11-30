FiiO DM15 nadchodzi. To przenośny odtwarzacz CD z aptX Lossless

FiiO DM15 R2R to przenośny odtwarzacz CD, który ma być audiofilskim discmanem, pozycjonowanym wyżej niż dobrze znany już z rynku DM13. Koncepcja jest zbliżona, ale tym razem w podobnej obudowie otrzymujemy zestaw komponentów z wyższej półki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt celuje wyraźnie wyżej niż typowe retro CD – to raczej kompaktowy transport CD, DAC, wzmacniacz słuchawkowy i hub Bluetooth w jednym. Obudowa jest wyraźnie większa niż w tradycyjnych discmanach, ale zyskała spory wyświetlacz 1,47" z obsługą ID3 oraz tekstów utworów, zestaw fizycznych przycisków i pokrętło oraz dołączonego pilota.

W środku FiiO DM15 R2R znalazło się pięć kluczowych bloków: napęd CD, moduł USB DAC, rezystorowy moduł R2R, moduł Bluetooth oraz niezależny mikrokontroler sterujący całością. FiiO celuje tym modelem w entuzjastów płyt CD, którzy jednocześnie chcą nowoczesnych funkcji – ripowania, pracy jako DAC USB i bezstratnego BT – bez stawiania osobnych pudełek w systemie.

DM15 korzysta z autorskiego, w pełni zbalansowanego 24‑bitowego DAC‑a R2R FiiO, zbudowanego na precyzyjnych rezystorach pracujących w układzie różnicowym. Jak wyjaśniania producent, taka konstrukcja ma dawać bardziej analogowy, płynny charakter brzmienia w porównaniu z typowymi DAC-ami.

Wzmacniacz słuchawkowy ma aż 1150 mW + 1150 mW mocy, co sugeruje pełne wykorzystanie zbalansowanego toru i bezproblemowe napędzanie większości wymagających słuchawek audiofilskich. Na wyjściu liniowym mamy zarówno złącze RCA niezbalansowane, jak i XLR zbalansowane, dzięki czemu DM15 można wpiąć w klasyczny wzmacniacz stereo lub aktywne monitory jak normalne źródło stacjonarne. Nie zabrakło tradycyjnych wyjść słuchawkowych 3,5 mm i 4,4 mm na przednim panelu. Za Bluetooth odpowiada nowy układ Qualcomm QCC5181 z Bluetooth 5.4. Dzięki temu urządzenie obsługuje kodeki LDAC, aptX Adaptive oraz bezstratny aptX Lossless.

Napęd CD pozwala nie tylko odtwarzać płyty, ale także równolegle nagrywać jej zawartość na nośnik cyfrowy w czasie rzeczywistym. Odtwarzacz pracuje też jako zewnętrzna karta dźwiękowa USB klasy Hi‑Fi, z obsługą PCM do 384 kHz/32‑bit oraz DSD256, więc może zastąpić typowy desktopowy DAC podpięty do komputera.

DM15 może pracować w trybie desktopowym na zasilaczu sieciowym lub z wbudowanego akumulatora, jako urządzenie przenośne.