FiiO DM15 nadchodzi. To przenośny odtwarzacz CD z aptX Lossless
FiiO szykuje się do premiery kolejnego sprzętu, który ma szansę na wielką popularność, przynajmniej wśród posiadaczy kolekcji płyt CD audio. Nowy FiiO DM15 R2R to przenośny odtwarzacz płyt na audiofilskim poziomie.
FiiO DM15 R2R to przenośny odtwarzacz CD, który ma być audiofilskim discmanem, pozycjonowanym wyżej niż dobrze znany już z rynku DM13. Koncepcja jest zbliżona, ale tym razem w podobnej obudowie otrzymujemy zestaw komponentów z wyższej półki.
Sprzęt celuje wyraźnie wyżej niż typowe retro CD – to raczej kompaktowy transport CD, DAC, wzmacniacz słuchawkowy i hub Bluetooth w jednym. Obudowa jest wyraźnie większa niż w tradycyjnych discmanach, ale zyskała spory wyświetlacz 1,47" z obsługą ID3 oraz tekstów utworów, zestaw fizycznych przycisków i pokrętło oraz dołączonego pilota.
W środku FiiO DM15 R2R znalazło się pięć kluczowych bloków: napęd CD, moduł USB DAC, rezystorowy moduł R2R, moduł Bluetooth oraz niezależny mikrokontroler sterujący całością. FiiO celuje tym modelem w entuzjastów płyt CD, którzy jednocześnie chcą nowoczesnych funkcji – ripowania, pracy jako DAC USB i bezstratnego BT – bez stawiania osobnych pudełek w systemie.
DM15 korzysta z autorskiego, w pełni zbalansowanego 24‑bitowego DAC‑a R2R FiiO, zbudowanego na precyzyjnych rezystorach pracujących w układzie różnicowym. Jak wyjaśniania producent, taka konstrukcja ma dawać bardziej analogowy, płynny charakter brzmienia w porównaniu z typowymi DAC-ami.
Wzmacniacz słuchawkowy ma aż 1150 mW + 1150 mW mocy, co sugeruje pełne wykorzystanie zbalansowanego toru i bezproblemowe napędzanie większości wymagających słuchawek audiofilskich. Na wyjściu liniowym mamy zarówno złącze RCA niezbalansowane, jak i XLR zbalansowane, dzięki czemu DM15 można wpiąć w klasyczny wzmacniacz stereo lub aktywne monitory jak normalne źródło stacjonarne. Nie zabrakło tradycyjnych wyjść słuchawkowych 3,5 mm i 4,4 mm na przednim panelu. Za Bluetooth odpowiada nowy układ Qualcomm QCC5181 z Bluetooth 5.4. Dzięki temu urządzenie obsługuje kodeki LDAC, aptX Adaptive oraz bezstratny aptX Lossless.
Napęd CD pozwala nie tylko odtwarzać płyty, ale także równolegle nagrywać jej zawartość na nośnik cyfrowy w czasie rzeczywistym. Odtwarzacz pracuje też jako zewnętrzna karta dźwiękowa USB klasy Hi‑Fi, z obsługą PCM do 384 kHz/32‑bit oraz DSD256, więc może zastąpić typowy desktopowy DAC podpięty do komputera.
DM15 może pracować w trybie desktopowym na zasilaczu sieciowym lub z wbudowanego akumulatora, jako urządzenie przenośne.
FiiO zapowiada premierę DM15 na 2 grudnia 2025 r. Dokładna cena pozostaje nieznana, choć na AliExpress są już pierwsze, nieoficjalne oferty z tym sprzętem. Kwoty są jednak bardzo zróżnicowane – od ponad 1400 do 2200 zł.