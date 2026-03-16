Oddała kartę "kurierowi". Straciła 26 tysięcy złotych

Mieszkanka powiatu kościerskiego padła ofiarą oszustów. Kobieta straciła duże oszczędności po rozmowie z rzekomym pracownikiem banku. Policja zatrzymała już podejrzanego w tej sprawie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET)
Oszustwo na dział bezpieczeństwa

Na początku marca na policję zgłosiła się 55-letnia kobieta i opowiedziała funkcjonariuszom o kradzieży, która ją dotknęła. Wcześniej zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika działu bezpieczeństwa z jej banku.

Rozmówca poinformował o zagrożeniu środków na koncie. Polecił wykonanie kilku czynności w celu ochrony pieniędzy. Kobieta postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Cały czas rozmawiała z oszustami przez telefon.

"Kurier" odebrał kartę płatniczą

Przestępcy najpierw wykonali zdalne operacje na koncie ofiary. Następnie na miejsce podjechał "kurier". 55-latka przekazała mu bez wahania swoją kartę płatniczą.

Oszuści użyli karty do wypłaty gotówki z bankomatów. Łączne straty wyniosły ponad 26 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komendy w Kościerzynie.

Szybkie zatrzymanie nastolatka

Policjanci przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli i przeanalizowali nagrania z monitoringu. Praca operacyjna przyniosła szybkie efekty. 11 marca w Gdańsku doszło do zatrzymania.

W ręce mundurowych wpadł 17-letni obywatel Ukrainy, mieszkający na stałe w Gdańsku. Usłyszał zarzuty oszustwa oraz kradzieży z włamaniem. Grozi mu za to kara do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Nie daj się okraść!

Oszuści często podszywają się pod pracowników banków, fałszując numery na wyświetlaczu telefonu. Prawdziwy pracownik banku nigdy nie prosi o loginy i hasła. Nie żąda również wydania karty płatniczej. Banki nie wysyłają kurierów po dokumenty ani karty.

W przypadku podejrzanej rozmowy należy natychmiast się rozłączyć oraz zadzwonić na infolinię banku. Numer należy sprawdzić na oficjalnej stronie instytucji. Nie wolno też instalować żadnych programów na prośbę dzwoniącego.

cyberbezpieczeństwo policja kradzież pieniędzy oszustwo na pracownika banku Kościerzyna
Źródła zdjęć: Policja
Źródła tekstu: Policja