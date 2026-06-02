Tego się nie spodziewał. Wziął kredyt, a zaraz potem anulował

Fałszywy konsultant go bardzo dobrze zmanipulował

Pewnego popołudnia, 32-latek odebrał telefon od osoby, która przedstawiła mu się jako pracownik banku. Rozmówca przekonał go, że ktoś właśnie próbuje zaciągnąć na jego dane kredyt i sytuacja wymaga działania z jego strony. Mężczyzna zestresował się nie na żarty i dlatego podjął decyzję, której w normalnych warunkach by nie wziął nawet pod uwagę. Rzekomy konsultant przekonał go, że jedynym sposobem na ochronę jego pieniędzy jest samodzielne zaciągnięcie kredytu. 32-latek udał się zatem do banku w Żorach, gdzie otrzymał pozytywną decyzję kredytową na kwotę 100 tysięcy złotych.

"Ale właściwie to po co mi taki kredyt?"

Na szczęście, 32-latek w porę oprzytomniał i zdał sobie sprawę w jak niebezpiecznym położeniu się znalazł. Kiedy pomyślał na spokojnie, stało się jasne, że rzekoma pomoc banku prowadzi go do zaciągnięcia realnego zobowiązania finansowego, którą przekazałby prosto w ręce oszustów. Natychmiast anulował kredyt oraz jego wypłatę, a całą sprawę zgłosił na policję.