Bezpieczeństwo

Tego się nie spodziewał. Wziął kredyt, a zaraz potem anulował

32-latek mieszkający w Żorach był o krok od katastrofy finansowej. Omal nie padł ofiarą oszustwa metodą "na pracownika banku". Na szczęście, w ostatniech chwili zorientował się, że coś jest nie tak i anulował zaciągany kredyt.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:43
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tego się nie spodziewał. Wziął kredyt, a zaraz potem anulował
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Fałszywy konsultant go bardzo dobrze zmanipulował 

Pewnego popołudnia, 32-latek odebrał telefon od osoby, która przedstawiła mu się jako pracownik banku. Rozmówca przekonał go, że ktoś właśnie próbuje zaciągnąć na jego dane kredyt i sytuacja wymaga działania z jego strony. Mężczyzna zestresował się nie na żarty i dlatego podjął decyzję, której w normalnych warunkach by nie wziął nawet pod uwagę. Rzekomy konsultant przekonał go, że jedynym sposobem na ochronę jego pieniędzy jest samodzielne zaciągnięcie kredytu. 32-latek udał się zatem do banku w Żorach, gdzie otrzymał pozytywną decyzję kredytową na kwotę 100 tysięcy złotych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Ale właściwie to po co mi taki kredyt?"

Na szczęście, 32-latek w porę oprzytomniał i zdał sobie sprawę w jak niebezpiecznym położeniu się znalazł. Kiedy pomyślał na spokojnie, stało się jasne, że rzekoma pomoc banku prowadzi go do zaciągnięcia realnego zobowiązania finansowego, którą przekazałby prosto w ręce oszustów. Natychmiast anulował kredyt oraz jego wypłatę, a całą sprawę zgłosił na policję. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-45WCC GaN 45W Biały ładowarka do telefonu USB-C
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-45WCC GaN 45W Biały ładowarka do telefonu USB-C
0 zł
93 zł - najniższa cena
Kup teraz 93 zł
Ładowarka sieciowa APPLE MW2G3ZM/A 30W Biały ładowarka do telefonu USB-C
Ładowarka sieciowa APPLE MW2G3ZM/A 30W Biały ładowarka do telefonu USB-C
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-20WAC 20W Czarny ładowarka do telefonu USB, USB-C
Ładowarka sieciowa ALLITY ATC-01-20WAC 20W Czarny ładowarka do telefonu USB, USB-C
0 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Advertisement

Banki nigdy nie proszą klientów o zaciąganie kredytów w celu ochrony pieniędzy. Wszelkiego rodzaju przelewy na "bezpieczne konta" to nic innego jak oszustwa grubymi nićmi szyte. W przypadku tego typu telefonu, najlepiej jak najszybciej zakończyć rozmowę. 

Gothic Remake Gra na PC
Image
telepolis
oszustwo na pracownika banku oszustwo na konsultantkę oszustwo na konsultanta
Źródła zdjęć: Anastasija Vujic / Shutterstock
Źródła tekstu: rybnik.com.pl, policja.pl