Allegro szykuje wielkie zmiany. Na ten cel trafi ogromna kwota

Wielki zastrzyk gotówki z unijnego banku

Na początku czerwca 2026 roku platforma Allegro pozyskała 1 miliard złotych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umowa przewiduje sześcioletnią linię finansowania. Pieniądze te wesprą realizację planu strategicznego firmy na lata 2026-2030. Głównym celem inwestycji jest zbudowanie przewagi technologicznej na rynku.

Nowe fundusze pokryją prawie 40% planowanych przez Allegro wydatków na badania, rozwój oraz innowacje. Pozwoli to również zoptymalizować koszty kapitału. Termin zapadalności długu grupy przesunie się na lata 2032-2033,a firma zyska dużą elastyczność we wdrażaniu zaawansowanych systemów.

Sztuczna inteligencja i nowe dostawy

Pieniądze zostaną przeznaczone na kilka głównych obszarów. Allegro zmodernizuje swoją platformę zakupową. Rozwinie także systemy dostaw nowej generacji i poprawi obsługę klientów. Bardzo ważnym punktem planu jest powszechniejsze wdrażanie sztucznej inteligencji.

W strukturach firmy powstanie specjalne centrum kompetencyjne, czyli tak zwany AI hub. Specjaliści zajmą się tam rozwijaniem modeli uczenia maszynowego oraz dużych modeli językowych. Będą też odpowiadać za eksplorację danych. Finansowanie pomoże również w bezpiecznym zarządzaniu tymi rozwiązaniami.

Walka o cyfrową suwerenność Europy

Prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, informuje, że inwestycje przyspieszą rozwój firmy w Polsce i za granicą. Środki zostaną przeznaczone bezpośrednio na zatrudnienie inżynierów oprogramowania, analityków danych oraz ekspertów od sztucznej inteligencji. Pozwoli to na tworzenie nowych algorytmów i udoskonalanie architektury systemów.

Nowa linia finansowania charakteryzuje się konkurencyjną marżą. Dnia firmie dodatkowy bufor płynnościowy w zmiennych warunkach makroekonomicznych. Jest to pierwsza współpraca Allegro z międzynarodową instytucją finansową.