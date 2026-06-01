PKO BP podsumowuje. Dzieci używają BLIK-a jak w transie

PKO BP twierdzi, że głównym celem aplikacji jest nauka zarządzania finansami przez najmłodszych. Jednak z perspektywy dzieci to po prostu wygodny sposób na wydawanie swojego kieszonkowego w sposób wygodny i bezgotówkowy. Na pewno przyzwyczaja ona także dzieci do korzystania z transakcji tego typu oraz oczywiście usług konkretnego banku.

PKO Junior z szalonymi wynikami BLIK-a

Zacznijmy od demografii. Aż 6,95% korzystających z aplikacji to dzieci poniżej 6. roku życia, co jest dość zaskakujące, ponieważ mówimy o dzieciach, które nawet nie są w wieku szkolnym. W przedziale 7-10 lat mamy 34,8% dzieci, natomiast najszersza grupa użytkowników PKO Junior to dzieci powyżej 11. roku życia. Co nie jest zaskakujące, ponieważ to najszerszy zakres, oraz dzieci w wieku, w którym są bardziej świadome wartości pieniądza. Z aplikacji tej skorzystało już ponad 940 tysięcy dzieci.

Niezwykle popularny okazał się wśród najmłodszych BLIK zbliżeniowy. Mowa tu o ponad milionie transakcji na średnią kwotę miesięczną przekraczającą milion złotych, przy średniej wartości transakcji wynoszącej 10,50 zł. Natomiast średnia liczba transakcji w ciągu godziny to 114.

Wciąż mu jednak daleko do płatności kartą. Tu mówimy już o 33 milionach transakcji w ciągu ostatnich 5 lat na kwotę 472 miliony złotych, co przekłada się na średnią wartość transakcji wynoszącą 14 zł i 30 groszy.

Konkurs PKO Junior

W związku z dekadą na rynku PKO Junior ma konkurs adresowany do dzieci i ich rodziców. Zadanie jest pozornie proste, chociaż wymaga talentu i pomysłowości. Otóż polega na zaprojektowaniu tła ekranu aplikacji PKO Junior oraz opisaniu ulubionej funkcji aplikacji w komentarzu pod konkursowym postem na profilu banku na Facebooku.