Bezpieczeństwo

Usłyszałeś taki tekst? Rzuć słuchawką zanim będzie za późno

Oszuści wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane sposoby, aby wyłudzić od nas pieniądze. Ich scenariusze wzbijają się na wyżyny kreatywności, a co najgorsze - nadal działają. Kolejny telefon sprawił, że uczciwa osoba została okradziona ze znacznej sumy pieniędzy. 

ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:15
Telefon z banku go przekonał

Tym razem, ofiarą oszustów padł mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego. Przestępca przekonał go przez telefon, że jego zarobione środki wymagają pilnej "weryfikacji". Chodziło o gotówkę pochodzącą z pracy za granicą. W przeciwnym razie, pieniądze mogą stracić część swojej wartości. Oczywiście, rozmówca przedstawił się mężczyźnie jako konsultant bankowy i tym zdobył jego uwagę i zaufanie. 

Rozmówca działał profesjonalnie i konsekwentnie. Ostatecznie, nakłonił mężczyznę do przekazania dużej sumy pieniędzy kurierowi, który pojawił się pod wskazanym adresem. Aby wszystko wyglądało jeszcze bardziej profesjonalnie - kurier musiał podać specjalne hasło. 

Mężczyzna nie od razu zorientował się, że został oszukany. Dopiero po pewnym czasie, wrócił mu zdrowy rozsądek i poinformował o całym zajściu policję.

Pracownik banku nie poprosi o gotówkę w ten sposób

Pracownicy banków nigdy nie proszą klientów o przekazywanie gotówki jakimś kurierom. Nie wydają też tego typu poleceń przez telefon. Każdą tego typu sytuację należy porządnie zweryfikować, rozłączając się, a następnie kontaktując z bankiem poprzez oficjalną infolinię. 

Policja apeluje, aby nigdy nie przekazywać nieznajomym osobom pieniędzy, kodów, ani danych do logowania. A w przypadku podejrzenia próby oszustwa, jak najszybciej należy skontaktować się z numerem alarmowym 112. 

