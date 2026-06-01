Nowy obowiązek dla kierowców w Polsce. Rząd szykuje zmiany

Co ciekawe, w Polsce jest prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Jednocześnie nie ma obowiązku wożenia w aucie apteczki, przynajmniej w prywatnym i osobowym. Co innego ciężarówki, taksówki, pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania oraz do przewozu osób. Wkrótce przestanie mieć to znaczenie, bo Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmianę w przepisach.

Nowy obowiązek dla kierowców w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby apteczka pierwszej pomocy stała się obowiązkowym wyposażeniem wszystkich aut, także tych prywatnych. W związku z tym resort szykuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Rząd chce wprowadzić kilka zmian w przepisach, w tym między innymi dodać ciągnik rolniczy do listy pojazdów uprzywilejowanych. Przy okazji pojawi się też obowiązek wożenia w autach apteczki doraźnej pomocy. Będzie to obowiązek w pojazdach z homologacją M1. To pojazdy osobowe, przeznaczone do przewozu osób z maksymalnie 8 miejscami siedzącymi (plus kierowca).