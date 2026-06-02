Nowość w aplikacji Lidla. Tak czystej promocji jeszcze nie było

Aplikacja Lidl Plus z nowością. Można korzystać przez cały czerwiec

W aplikacji Lidl Plus pojawiła się nowa sekcja - Pieczątka Plus. Warto zatem zaktualizować apkę i zrobić zakupy. Wraz z nową pieczątką, czeka nas dodatkowy bonus przy kasie. Ucieszy ona szczególnie kierowców. To nic innego, jak kontynuacja programu Benefit Plus, który Lidl wdraża już od dwóch lat. To kolejny mechanizm angażujący klientów i zachęcający ich do oszczędzania. Tego typu nowości, każdy klient szanuje.

Pieczątka Plus - na czym polega mechanizm?

Mechanizm oszczędzania jest dość prosty. Polega na zdobywaniu pieczątek za każde zakupy zrobione w sieci Lidl. Warunek na starcie jest jeden - należy zrobić zakupy za minimum 100 złotych. Nie jest niespodzianką także, że do tej kwoty nie wliczają się wszystkie produkty sprzedawane w Lidlu, np. napoje alkoholowe (piwa bezalkoholowe także), wyroby tytoniowe i karty prezentowe Lidl. Wszystkie wykluczenia są opisane w regulaminie, dostępnym w aplikacji.

Nawet 3 darmowe mycia samochodu

Po zdobyciu 4 pieczątek, klient może już odebrać kupon, uprawniający go do darmowego umycia auta. Trzeba udać się na wybraną myjnię Shell, zeskanować aplikację Shell ClubSmart i pokazać kupon w aplikacji Lidla. W czerwcu można odebrać aż 3 darmowe mycia pojazdu.

W aplikacji w sekcji Benefit Plus, znajdziemy całą listę zniżek, np. rabaty na internet światłowodowy Orange, zniżki na bilety do kina w Cinema City, na bilety na Flixbusa, a także na gałkę lodów gratis w lodziarni Grycan.