Koniec pewnej epoki. Ważna funkcja znika ze smartfonów Samsunga

Ciche wyłączanie popularnej usługi

Galeria w smartfonach Samsung i usługa Microsoft OneDrive kończą integrację. Oficjalny termin ustalono na 30 września 2026 roku. Współpraca obu firm w tym zakresie rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku, a teraz przyszedł czas na jej koniec.

Opcja synchronizacji powoli znika w nowszych wersjach aplikacji. Użytkownicy bez wcześniejszej aktywacji tej funkcji nie mogą już jej włączyć. Dzieje się to bez żadnych ostrzeżeń ze strony producenta.

Obecni użytkownicy mają czas do wyznaczonego terminu. Mogą oni korzystać z synchronizacji na dotychczasowych zasadach do końca września. Daje to czas między innymi na zaplanowanie pobrania plików.

Co się stanie z Twoimi zdjęciami?

Zsynchronizowane do tej pory dane pozostaną bezpieczne. Obie firmy potwierdzają brak planów usuwania plików po 30 września. Zdjęcia i filmy będą dalej przechowywane w usłudze OneDrive, znikną one jednak z samej aplikacji Galeria.

Dostęp do multimediów będzie możliwy wyłącznie przez aplikację lub stronę internetową OneDrive. Wszystkie informacje o powiązaniu kont Microsoft i Samsung zostaną usunięte. Aby widzieć zdjęcia w Galerii, należy pobrać oryginalne pliki na urządzenie.

Można to zrobić w ustawieniach synchronizacji za pomocą opcji "Pobierz oryginały". Istnieje możliwość pobierania pojedynczych elementów lub całych albumów. Należy pamiętać o ograniczeniach pamięci w telefonie. System zapisze tylko te pliki, na które wystarczy miejsca.

Brakujące opcje i nowe rozwiązania

Zakończenie usługi wpływa na inne ekrany. Użytkownicy stracą możliwość wyświetlania zsynchronizowanych zdjęć na telewizorach i monitorach Samsung. Dotyczy to także urządzeń AGD z serii Family Hub. Synchronizacja historii również przestanie funkcjonować.

Zapisywanie zdjęć w chmurze Microsoftu nadal będzie możliwe. Wymaga to jednak zmiany ustawień. Microsoft zaleca korzystanie z funkcji "Kopia zapasowa aparatu". Znajduje się ona bezpośrednio w aplikacji OneDrive dla systemu Android i odpowiada za automatyczne zapisywanie obrazów.

W sieci pojawiają się już pierwsze spekulacje na temat przyszłości. Według nieoficjalnych informacji, koreański producent może przywrócić usługę Samsung Cloud jako główne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych zdjęć. Czas pokaże, czy tak się stanie.