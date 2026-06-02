Fintech
PKO BP ostrzega. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki
PKO BP opublikował komunikat, w którym ostrzega wszystkich swoich klientów o planowanych pracach serwisowych. Bank szykuje im duże utrudnienia.
Dodaj do ulubionych źródeł w Google0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO Bank Polski 3 czerwca zaplanował prace techniczne. To jest równoznacznie z licznymi utrudnieniami dla klientów. Tym razem lista usług, które mogą nie działać, jest naprawdę długa.
Utrudnienia w PKO BP
Bank poinformował, że najbliższe prace serwisowe odbędą się 3 czerwca w godzinach od 00:30 do 4:00 nad ranem. Zdecydowana większość klientów będzie w tym czasie spać. Jednak część mogą spotkać trudności. Według PKO BP w tym czasie mogą być problemy z:
Wybrane okazje dla Ciebie
- płatnościami kartą
- wypłatą gotówki z bankomatów zarówno PKO BP, jak i innych
- nadawaniem PIN-u oraz aktywacją karty w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej
- autoryzacją PIN-em w ramach 3D-Secure (przy płatnościach internetowych)
- dodawaniem kart do Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, SwatchPAY oraz Xiaomi Pay.
Bank przeprasza za utrudnienia i zaleca, aby wcześniej wykonać zaplanowane operacje.