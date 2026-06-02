PKO BP ostrzega. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki

PKO BP opublikował komunikat, w którym ostrzega wszystkich swoich klientów o planowanych pracach serwisowych. Bank szykuje im duże utrudnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
PKO Bank Polski 3 czerwca zaplanował prace techniczne. To jest równoznacznie z licznymi utrudnieniami dla klientów. Tym razem lista usług, które mogą nie działać, jest naprawdę długa.

Utrudnienia w PKO BP

Bank poinformował, że najbliższe prace serwisowe odbędą się 3 czerwca w godzinach od 00:30 do 4:00 nad ranem. Zdecydowana większość klientów będzie w tym czasie spać. Jednak część mogą spotkać trudności. Według PKO BP w tym czasie mogą być problemy z:

  • płatnościami kartą
  • wypłatą gotówki z bankomatów zarówno PKO BP, jak i innych
  • nadawaniem PIN-u oraz aktywacją karty w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej
  • autoryzacją PIN-em w ramach 3D-Secure (przy płatnościach internetowych)
  • dodawaniem kart do Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, SwatchPAY oraz Xiaomi Pay.

Bank przeprasza za utrudnienia i zaleca, aby wcześniej wykonać zaplanowane operacje.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne