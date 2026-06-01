Nowy pancerniak z klasyczną klawiaturą. Ma Androida i WhatsApp

Wydawało się, że czas takich telefonów przeminął. Kiedyś każdy producent pancerniaków miał w ofercie klasyczne, ale wzmocnione modele z klawiaturą, później jednak zdominowały je coraz bogaciej wyposażone smartfony. Najwyraźniej jednak wciąż jest zapotrzebowanie na prostsze urządzenia.

Nowy Ulefone Armor Mini 5 to dość zadziwiające połączenie nowych i nieco przestarzałych elementów. To tradycyjny wzmocniony telefon o grubości 16.5 mm oraz masie 170 gramów. Obudowa spełnia normy odporności IP68, IP69K oraz przeszła militarne testy MIL-STD-810H, co gwarantuje odporność na pył, zanurzenie w wodzie na głębokości do 2 m przez 30 minut oraz upadki z wysokości do 2 m.

Armor Mini 5 wyposażony jest w tradycyjną, fizyczną klawiaturę alfanumeryczną, ale pozwala też na sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza o przekątnej 2.8 cala i rozdzielczości QVGA (240 x 320 pikseli).

Sercem nowego Armora Mini 5 jest układ MediaTek MT6739, któremu pomaga 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD 64 GB. Poza nią w telefonie można niezależnie zamontować dwie karty nanoSIM. Obie karty SIM wspierają jednoczesną łączność 4G LTE, a także starsze standardy 3G i 2G. Za komunikację odpowiada także moduł Bluetooth 2.1, atutem jest klasyczne gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.

Sekcja foto w modelu Ulefone Armor Mini 5 jest nader skromna – z tyłu znalazł się aparat o rozdzielczości 0,3 Mpix z funkcją nagrywania wideo 1080p, a z przodu aparat 0,3 Mpix rejestrujący wideo 720p.

Za zasilanie odpowiada wymienna bateria litowa o pojemności 2520 mAh, ładowana przez port USB-C z mocą 5 W, która pozwala na uzyskanie do 311 godzin pracy w trybie czuwania lub do 11 godzin ciągłych rozmów.

Co jest najdziwniejsze w specyfikacji – Ulefone Armor Mini 5 pracuje pod kontrolą systemu Android 11. To już mocno przestarzała wersja, ale z drugiej strony to nie jest smartfon, nie ma w nim dostępu do usług Google, więc Android działa tu jak zamknięty system wbudowany. Co jednak ciekawe, telefon ma zainstalowaną aplikację WhatsApp, czym producent się mocno szczyci. Dzięki łączności 4G LTE można swobodnie pisać wiadomości tekstowe, wysyłać wiadomości głosowe oraz prowadzić rozmowy wideo.