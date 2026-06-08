Jeden nieopaczny ruch i została z pustym kontem. Może przydarzyć się każdemu
Historii o tym, jak ktoś kogoś naciął w internecie na kasę, jest już naprawdę wiele. Niestety, nadal ktoś zostaje z pustym kontem. Mieszkanka Lublina chciała skorzystać z platformy handlowej i zarobić na wymianie walut. Zamiast zysku, zostały same problemy i rozczarowanie.
Straciła 10 tysięcy euro. Dała się podejść
69-letnia mieszkanka Lublina ma o czym opowiadać i przestrzegać innych. Kobieta padła ofiarą oszustwa bo chciała zarobić w internecie. Zgodziła się na ofertę, która pojawiła się w sieci. Pieniądze miały trafić do brokera, który oferował handel walutami na jednej z platform. Obiecał on kobiecie duży i, przede wszystkim, pewny zysk. 69-latka tylko dlatego zdecydowała się przelać na wskazane konta całe swoje oszczędności. Niestety, dopiero po pewnym czasie, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Zorientowała się, że przelała w ręce oszustów wartość 10 tysięcy euro. Na odzyskanie pieniędzy było już za późno. Sprawę zgłosiła na policję, która bada okoliczności całego zajścia.
Chcesz zainwestować? Uważaj na dwie kwestie
Tego typu historia może, na dobrą sprawę, przydarzyć się każdemu, kto przegląda internet i ma na uwadze pomnożenie swoich pieniędzy. Policja apeluje zatem o rozwagę. Zanim zaczniesz inwestować, zapoznaj się z zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Wiara w słowa osoby nieznajomej nam, która zapewnia szybki i pewny zysk, jest niewystarczająca.
- Nie zgadzaj się nigdy na instalowanie na komputerze lub telefonie aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli ze strony "doradcy inwestycyjnego" padną zapewnienia, że jest to bezpieczne i konieczne do inwestowania.
- Nie należy też działać pod wpływem chwili. Jeśli chodzi o kwestie finansowe i zlecanie przelewów na nieznane numery kont, pośpiech jest zawsze złym doradcą.