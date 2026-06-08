Bezpieczeństwo

Jeden nieopaczny ruch i została z pustym kontem. Może przydarzyć się każdemu

Historii o tym, jak ktoś kogoś naciął w internecie na kasę, jest już naprawdę wiele. Niestety, nadal ktoś zostaje z pustym kontem. Mieszkanka Lublina chciała skorzystać z platformy handlowej i zarobić na wymianie walut. Zamiast zysku, zostały same problemy i rozczarowanie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:59
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Jeden nieopaczny ruch i została z pustym kontem. Może przydarzyć się każdemu
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Straciła 10 tysięcy euro. Dała się podejść

69-letnia mieszkanka Lublina ma o czym opowiadać i przestrzegać innych. Kobieta padła ofiarą oszustwa bo chciała zarobić w internecie. Zgodziła się na ofertę, która pojawiła się w sieci. Pieniądze miały trafić do brokera, który oferował handel walutami na jednej z platform. Obiecał on kobiecie duży i, przede wszystkim, pewny zysk. 69-latka tylko dlatego zdecydowała się przelać na wskazane konta całe swoje oszczędności. Niestety, dopiero po pewnym czasie, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Zorientowała się, że przelała w ręce oszustów wartość 10 tysięcy euro. Na odzyskanie pieniędzy było już za późno. Sprawę zgłosiła na policję, która bada okoliczności całego zajścia.

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Chcesz zainwestować? Uważaj na dwie kwestie

Tego typu historia może, na dobrą sprawę, przydarzyć się każdemu, kto przegląda internet i ma na uwadze pomnożenie swoich pieniędzy. Policja apeluje zatem o rozwagę. Zanim zaczniesz inwestować, zapoznaj się z zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Wiara w słowa osoby nieznajomej nam, która zapewnia szybki i pewny zysk, jest niewystarczająca. 

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  1. Nie zgadzaj się nigdy na instalowanie na komputerze lub telefonie aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli ze strony "doradcy inwestycyjnego" padną zapewnienia, że jest to bezpieczne i konieczne do inwestowania.
  2. Nie należy też działać pod wpływem chwili. Jeśli chodzi o kwestie finansowe i zlecanie przelewów na nieznane numery kont, pośpiech jest zawsze złym doradcą. 
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Źródła zdjęć: Geber86 / Shutterstock
Źródła tekstu: lubartow.policja.gov.pl