Jeden nieopaczny ruch i została z pustym kontem. Może przydarzyć się każdemu

Straciła 10 tysięcy euro. Dała się podejść

69-letnia mieszkanka Lublina ma o czym opowiadać i przestrzegać innych. Kobieta padła ofiarą oszustwa bo chciała zarobić w internecie. Zgodziła się na ofertę, która pojawiła się w sieci. Pieniądze miały trafić do brokera, który oferował handel walutami na jednej z platform. Obiecał on kobiecie duży i, przede wszystkim, pewny zysk. 69-latka tylko dlatego zdecydowała się przelać na wskazane konta całe swoje oszczędności. Niestety, dopiero po pewnym czasie, zdała sobie sprawę, że padła ofiarą oszustwa. Zorientowała się, że przelała w ręce oszustów wartość 10 tysięcy euro. Na odzyskanie pieniędzy było już za późno. Sprawę zgłosiła na policję, która bada okoliczności całego zajścia.