OpenAI znowu w sądzie. Tym razem z powodu encyklopedii

W świecie sztucznej inteligencji trwa kolejny głośny spór prawny, który może mieć istotne konsekwencje dla całej branży. W piątek Encyclopedia Britannica oraz wydawnictwo Merriam-Webster złożyły pozew przeciwko OpenAI, zarzucając firmie bezprawne wykorzystanie ich treści. Teraz zaś agencja prasowa Reuters zdradziła więcej szczegółów.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest pierwsza, ani tym bardziej ostatnia taka sprawa

Modele używane m.in. w ChatGPT miały wielokrotnie kopiować chronione prawem autorskim materiały. W pozwie wskazano, że GPT-4 miał "zapamiętać" znaczną część encyklopedii i być w stanie odtwarzać obszerne fragmenty słowo w słowo. Zdaniem powodów oznacza to, że dane zostały wykorzystane nielegalnie już na etapie trenowania modeli.

W dokumentach sądowych pojawiają się konkretne przykłady odpowiedzi generowanych przez AI zestawione bezpośrednio z oryginalnymi tekstami Britannica. W niektórych przypadkach całe akapity mają być identyczne lub bardzo zbliżone. To jeden z najmocniejszych zarzutów w sprawie, bo dotyczy nie tylko samego wykorzystania danych treningowych, ale też efektu końcowego widocznego dla użytkowników.

Britannica zwraca również uwagę na inny problem, który coraz częściej pojawia się w kontekście generatywnej AI. Według firmy narzędzia takie jak ChatGPT kanibalizują ruch internetowy, ponieważ zamiast kierować użytkowników do źródeł, dostarczają gotowe odpowiedzi konkurujące bezpośrednio z treściami publikowanymi przez wydawców. W praktyce może to oznaczać spadek odwiedzin i realne straty finansowe.