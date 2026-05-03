Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Firma Shanling nie jest może tak rozpoznawalna, jak FiiO, ale entuzjaści chińskiego sprzętu audio dobrze ja znają – przede wszystkim za cenione, świetnie brzmiące odtwarzacze DAP, DAC-i, a także za stacjonarne i przenośne odtwarzacze płyt CD. Wśród tych ostatnich marka wprowadziła dopracowane, ale też raczej drogie modele z serii EC. Teraz ma nieco tańszą propozycję, na kieszeń każdego wymagającego kolekcjonera CD.

W odróżnieniu od audiofil­skich konstrukcji EC Zero T (z przetwornikiem R2R i lampami) czy EC Zero AKM, w nowym modelu Shanling stawia na prostotę, wygodę i nutę nostalgii. EC Play ma być odtwarzaczem na co dzień – takim, jakim walkman CD był w latach 90.

Za dźwięk odpowiada flagowy przetwornik Cirrus Logic CS43198 wspierany przez parę wzmacniaczy SGM8262. Urządzenie ma dwa wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm jack (moc do 177 mW przy 32 Ω) oraz zbalansowane 4,4 mm (do 700 mW przy 32 Ω), co wystarczy zarówno dla dokanałówek IEM, jak i pełnowymiarowych słuchawek.

Shanling EC Play to nie tylko odtwarzacz krążków. Dzięki trybowi USB DAC obsłuży pliki PCM do 384 kHz/32-bit oraz DSD256 – wystarczy podłączyć go do komputera lub telefonu.

Do zestawu stereo w domu posłuży z kolei wyjście koaksjalne SPDIF 3,5 mm. Osobnym atutem jest Bluetooth 6.0 w trybie odbiornika – EC Play przyjmie strumień muzyczny ze smartfonu przez LDAC, AAC lub SBC, więc może także pełnić funkcję bezprzewodowego DAC-a słuchawkowego. Niestety przez Bluetooth odtwarzacz wysyła sygnał audio tylko z wykorzystaniem kodeka SBC.

Shanling EC Play ma obudowę z aluminium. Waży 418 g i mierzy 142 × 125,1 × 26 mm. Magnetyczny uchwyt płyty zapewnia stabilne odtwarzanie nawet podczas ruchu i pod dowolnym kątem. Ekran 1,12 cala pozwala obsługiwać urządzenie bez żadnych aplikacji. Bateria 3450 mAh starcza na do 12 godzin ciągłego grania.

