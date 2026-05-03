Sprzęt

Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Shanling właśnie zapowiedział swój najbardziej przystępny cenowo, przenośny odtwarzacz płyt CD – Shanling EC Play. To relatywnie niedrogi, ale solidnie wyposażony model z Bluetooth 6.0.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:17
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Firma Shanling nie jest może tak rozpoznawalna, jak FiiO, ale entuzjaści chińskiego sprzętu audio dobrze ja znają – przede wszystkim za cenione, świetnie brzmiące odtwarzacze DAP, DAC-i, a także za stacjonarne i przenośne odtwarzacze płyt CD. Wśród tych ostatnich marka wprowadziła dopracowane, ale też raczej drogie modele z serii EC. Teraz ma nieco tańszą propozycję, na kieszeń każdego wymagającego kolekcjonera CD. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

W odróżnieniu od audiofil­skich konstrukcji EC Zero T (z przetwornikiem R2R i lampami) czy EC Zero AKM, w nowym modelu Shanling stawia na prostotę, wygodę i nutę nostalgii. EC Play ma być odtwarzaczem na co dzień – takim, jakim walkman CD był w latach 90.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odtwarzacz CD AUDIOLAB 7000 CDT Srebrny
Odtwarzacz CD AUDIOLAB 7000 CDT Srebrny
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Odtwarzacz CD AUDIOLAB 6000 CDT Czarny
Odtwarzacz CD AUDIOLAB 6000 CDT Czarny
0 zł
2349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2349.99 zł
Odtwarzacz CD MUSICAL FIDELITY M6SCD Czarny
Odtwarzacz CD MUSICAL FIDELITY M6SCD Czarny
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Advertisement

Za dźwięk odpowiada flagowy przetwornik Cirrus Logic CS43198 wspierany przez parę wzmacniaczy SGM8262. Urządzenie ma dwa wyjścia słuchawkowe: 3,5 mm jack (moc do 177 mW przy 32 Ω) oraz zbalansowane 4,4 mm (do 700 mW przy 32 Ω), co wystarczy zarówno dla dokanałówek IEM, jak i pełnowymiarowych słuchawek.

Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Shanling EC Play to nie tylko odtwarzacz krążków. Dzięki trybowi USB DAC obsłuży pliki PCM do 384 kHz/32-bit oraz DSD256 – wystarczy podłączyć go do komputera lub telefonu. 

Do zestawu stereo w domu posłuży z kolei wyjście koaksjalne SPDIF 3,5 mm. Osobnym atutem jest Bluetooth 6.0 w trybie odbiornika – EC Play przyjmie strumień muzyczny ze smartfonu przez LDAC, AAC lub SBC, więc może także pełnić funkcję bezprzewodowego DAC-a słuchawkowego. Niestety przez Bluetooth odtwarzacz wysyła sygnał audio tylko z wykorzystaniem kodeka SBC.

Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Shanling EC Play ma obudowę z aluminium. Waży 418 g i mierzy 142 × 125,1 × 26 mm. Magnetyczny uchwyt płyty zapewnia stabilne odtwarzanie nawet podczas ruchu i pod dowolnym kątem. Ekran 1,12 cala pozwala obsługiwać urządzenie bez żadnych aplikacji. Bateria 3450 mAh starcza na do 12 godzin ciągłego grania.

Masz jeszcze płyty CD? Nie wyrzucaj, jest lepszy sposób

Cena i dostępność

Shanling EC Play wchodzi właśnie do sprzedaży w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i zielonym. Cena sugerowana to 220 euro, czyli ok. 900 zł. Urządzenie można na początek kupić w sklepie Linsoul Audio, wkrótce ma wejść do szerszej sprzedaży, prawdopodobnie będzie dostępny też na Amazonie i w polskich sklepach.

Zobacz: Moda na CD trzyma się mocno. FiiO szykuje kolejne discmany
Zobacz: FiiO DM15 R2R nadchodzi. To przenośny odtwarzacz CD z modułem rezystorowym

Image
telepolis
odtwarzacz cd Shanling odtwarzacz przenośny Shanling EC Play
Źródła zdjęć: Shanling
Źródła tekstu: Shanling