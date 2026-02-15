Moda na CD trzyma się mocno. FiiO szykuje kolejne discmany

Mimo niesłabnącej popularności streamingu, do łask wracają płyty CD, a fani dobrego brzmienia odkurzają swoje stare kolekcje. Tę modę dostrzegła firma FiiO, która po sukcesie pierwszego przenośnego odtwarzacza DM13, wprowadziła nowszy model DM15 R2R. Na tym jednak nie koniec – 2026 rok przyniesie trzy kolejne discmany.

FiiO DM11 – przystępny cenowo odtwarzacz dla każdego

Pierwszy z zapowiedzianych odtwarzaczy to DM11, który w portfolio firmy będzie pozycjonowany jako model podstawowy. Według deklaracji producenta, nowe urządzenie to propozycja dla bardziej oszczędnych, choć wciąż wymagających użytkowników. FiiO zauważa, że audiofile stanowią mniejszość wśród kupujących odtwarzacze CD, a większość to zwykli słuchacze płyt CD, dla których nawet model DM13 wydaje się dość drogi (w Polsce – od ok. 800 zł). Tacy klienci najchętniej kupują modele do około 270 zł i zapewne to jest pułap cenowy przewidziany dla FiiO DM11.

Najważniejszym osiągnięciem przy projektowaniu DM11 ma być znaczące zmniejszenie wymiarów obudowy i udoskonalenie designu. We wpisie na platformie X firma FiiO zauważa, że większość obecnych przenośnych odtwarzaczy CD wykorzystuje duże przetworniki optyczne, przez co mają prostokątne, pudełkowate kształty i są dość nieporęczne. Producent nawet przyznał, że pod tym względem DM15 R2R nie jest wystarczająco dopracowany, ale DM11 ma być już znacznie wygodniejszy do przenoszenia.

Z zapowiedzi wynika, że FiiO DM11 będzie pozycjonowany niżej pod względem funkcjonalności i jakości dźwięku, więc obecni użytkownicy DM13 i DM15 nic nie stracą. FiiO DM11 wciąż jednak ma być propozycją dla entuzjastów dobrego brzemienia. Premiera odtwarzacza planowana jest na czerwiec 2026 roku.

NOVA – model submarki Snowsky

Równolegle z DM11 powstaje model NOVA, który trafi do oferty submarki FiiO – Snowsky. NOVA będzie różnić się od DM11 zastosowanymi materiałami i wzornictwem. Podczas gdy DM11 ma być skierowany bardziej do budżetowych audiofili, NOVA będzie produktem całkowicie masowym, przypominającym inne tanie odtwarzacze na rynku. Takich urządzeń jest cała masa, ale można podejrzewać, że FiiO i w tym segmencie będzie chciało się wyróżnić jakością dźwięku.

Premiera modelu Snowsky NOVA zaplanowana jest na dwa miesiące po debiucie DM11.

FiiO DM15 – wersja z układem AKM4493

Trzecim zapowiedzianym odtwarzaczem jest DM15, który uzupełni linię rozpoczętą przez model DM15 R2R. Główną różnicą będzie zastosowanie zintegrowanego przetwornika DAC AKM4493 zamiast rezystorowej konstrukcji R2R. To wysokiej jakości, 32-bitowy, dwukanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy klasy premium, produkowany przez Asahi Kasei Microdevices (AKM). Charakteryzuje się on bardzo niskimi zniekształceniami i szerokim zakresem dynamiki, stosowany jest w sprzęcie audio dla wymagających użytkowników.

FiiO DM15 ma dać użytkownikom większy wybór, szczególnie audiofilom, którzy preferują wyższą rozdzielczość i niski poziom zniekształceń. Według aktualnego harmonogramu DM15 ma zostać wprowadzony na rynek już w marcu 2026 roku.

Kompleksowa oferta odtwarzaczy CD