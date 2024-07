Powrót do przeszłości. Ten sprzęt docenią fani muzyki w stylu retro

FiiO DM13 to nowy odtwarzacz płyt CD przeznaczony dla entuzjastów słuchania muzyki w stylu retro.

Do świata elektroniki zawitała moda na sprzęt retro. Samo w sobie nie jest to niczym zaskakującym. Nieco bardziej zaskakujący może być fakt, że "retro" w dzisiejszych czasach oznacza takie technologie jak... płyty CD. Najnowszym przejawem tego trendu jest zapowiedź FiiO DM13, czyli nowego discmana przeznaczonego dla pasjonatów dobrego brzmienia, którzy z rozrzewnieniem wspominają lata 90-te.

FiiO DM13 - odtwarzacz CD z łącznością Bluetooth

Dla jasności, choć FiiO DM13 wpisuje się w modę na sprzęt retro, mamy tu do czynienia z odtwarzaczem na wskroś nowoczesnym. Urządzenie obok klasycznych płyt CD radzi sobie z takimi formatami jak MP3, FLAC, WAC, AAC i WMA. Oprócz klasycznego gniazda jack 3,5 mm posiada też zbalansowanego jacka 4,4 mm oraz obsługę łączności Bluetooth. Co więcej, lista obsługiwanych w ten sposób kodeków jest długa, ponieważ obok standardowego SBC obejmuje aptX, aptX HD oraz aptX LL.

FiiO DM13 może być wykorzystany zarówno jako odtwarzacz przenośny, oferując nawet 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, ale także w trybie stacjonarnym.

Urządzenie ma trafić do sprzedaży już we wrześniu 2024. Jego cena przewidziana została na 179 dolarów (ok. 700 zł). Zapowiada się ciekawa propozycja zarówno dla zafascynowanej sprzętem retro młodzieży, jak i starzejących się melomanów, którzy nadal trzymają gdzieś w domu szafę po brzegi wypchaną płytami kupionymi gdzieś na przełomie tysiącleci.

