Android 17 jak iOS. Ta funkcja to rewolucja

Android 17 wprowadza nową funkcję o nazwie "handoff". Pozwoli ona płynnie przenosić aktywności aplikacji między urządzeniami, np. z telefonu na tablet, Chromebook lub inne urządzenie z Androidem.

Handoff w Androidzie 17

Google opisuje Handoff jako funkcję działającą w tle oraz zestaw API, które umożliwiają „rozpoczęcie aktywności aplikacji na jednym urządzeniu z Androidem i kontynuowanie jej na innym”.

W takim wypadku launcher i pasek zadań mają wyświetlać dostępne do przejęcia aktywności z pobliskich urządzeń. Jeśli ta sama natywna aplikacja jest zainstalowana na drugim sprzęcie, użytkownik trafia bezpośrednio do odpowiedniego ekranu.

Jeśli na urządzeniu docelowym nie ma danej aplikacji, system spróbuje użyć „app‑to‑web Handoff” jako obejścia, czyli otworzy powiązaną wersję webową danego serwisu. Funkcja ma działać w wielu zastosowaniach, w tym kontynuowaniu pisania maila, dokańczaniu dokumentu lub przełączaniu się między urządzeniami w trakcie pracy nad tą samą czynnością.