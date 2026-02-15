Oprogramowanie

Android 17 jak iOS. Ta funkcja to rewolucja

Najnowsza wersja Androida 17 wprowadza szalenie przydatną funkcję dla osób, które korzystają z kilku urządzeń, np. smartfonu oraz tabletu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:19
Android 17 wprowadza nową funkcję o nazwie "handoff". Pozwoli ona płynnie przenosić aktywności aplikacji między urządzeniami, np. z telefonu na tablet, Chromebook lub inne urządzenie z Androidem.

Handoff w Androidzie 17

Google opisuje Handoff jako funkcję działającą w tle oraz zestaw API, które umożliwiają „rozpoczęcie aktywności aplikacji na jednym urządzeniu z Androidem i kontynuowanie jej na innym”.

W takim wypadku launcher i pasek zadań mają wyświetlać dostępne do przejęcia aktywności z pobliskich urządzeń. Jeśli ta sama natywna aplikacja jest zainstalowana na drugim sprzęcie, użytkownik trafia bezpośrednio do odpowiedniego ekranu.

Jeśli na urządzeniu docelowym nie ma danej aplikacji, system spróbuje użyć „app‑to‑web Handoff” jako obejścia, czyli otworzy powiązaną wersję webową danego serwisu. Funkcja ma działać w wielu zastosowaniach, w tym kontynuowaniu pisania maila, dokańczaniu dokumentu lub przełączaniu się między urządzeniami w trakcie pracy nad tą samą czynnością.

Jednak handoff nie zadziała w przypadku każdej aplikacji. Wiele zależy tutaj od deweloperów, którzy będą musieli ją zaimplementować w swoich rozwiązaniach. Google na razie nie ujawnił, kiedy nowość pojawi się w Androidzie i nie udostępnił pełnej dokumentacji. Nie zmienia to faktu, że znacząco przybliży to ekosystem Androida do rozwiązań znanych z systemów Apple.

Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: digitaltrends