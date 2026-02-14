Windows 11 przywróci wytęsknioną funkcję z Windowsa 10

Windows 11 nie jest szczególnie udanym i lubianym przez użytkowników systemem. Po części dlatego, że wprowadził liczne ograniczenia względem swojego poprzednika. Dotyczą one między innymi paska zadań. Na szczęście Microsoft chce to naprawić.

Pasek zadań w Windows 11

Microsoft pracuje nad przywróceniem w Windows 11 możliwości przenoszenia i zmiany rozmiaru paska zadań. Ma to naprawić jedną z najbardziej krytykowanych zmian względem Windows 10.

Z doniesień wynika, że użytkownicy będą mogli przesunąć pasek na lewą, prawą lub górną krawędź ekranu, a także regulować jego wysokość. Natomiast Microsoft dopracowuje teraz działanie menu (kalendarza, powiadomień itp.) w różnych orientacjach paska.

Nowe opcje mają status „wysokiego priorytetu” i mogą zostać oficjalnie zapowiedziane latem 2026 roku. Jednak firma z Redmond zastrzega, że plany mogą jeszcze ulec zmianie.