Chcesz mieć Androida 17? Oto jak zainstalować wersję Beta 1

W tym roku Google zdecydował się pominąć tradycyjny etap Developer Preview, przechodząc od razu do publicznych testów ze względu na wcześniejsze wdrożenie kompilacji typu Canary. Oprogramowanie jest już gotowe do instalacji.

Google zapewnia wsparcie dla wszystkich smartfonów Pixel wyposażonych w układy Tensor, począwszy od zaprezentowanej w 2021 roku serii Pixel 6, aż po najnowsze modele z rodziny Pixel 10. Warto odnotować, że dla szóstek jest to ostatnia duża aktualizacja systemu – ich wsparcie zakończy się w październiku 2026 roku. Z kolei nadchodzący Pixel 10a, którego premiera została potwierdzona na przyszły tydzień, prawdopodobnie otrzyma dostęp do bety tuż po debiucie.

Lista urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji:

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold

Jak zainstalować Androida 17 Beta 1?

Najłatwiejszą drogą do przetestowania nowego systemu jest skorzystanie z oficjalnego programu Android Beta. W tym celu należy odwiedzić stronę google.com/android/beta i po zalogowaniu się na konto Google wybrać opcję Opt in przy odpowiednim urządzeniu. Z tego samego poziomu strony internetowej można w przyszłości zrezygnować z udziału w testach.

Po zapisaniu się do programu aktualizacja powinna pojawić się na telefonie w sekcji Ustawienia > System > Aktualizacje oprogramowania. Zazwyczaj powiadomienie przychodzi w ciągu kilku minut do godziny, choć czasem proces ten może się wydłużyć. Można spróbować je ręcznie wymusić poprzez ponowne sprawdzenie dostępności aktualizacji.