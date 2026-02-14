To jeszcze telefon czy już biżuteria? Przekonaj się, czemu wybrać Huawei Nova 14 Pro

Smartfony z serii Huawei Nova nie są sprzętem dla każdego. To urządzenia dla świadomych użytkowników, którzy cenią sobie styl, indywidualizm oraz świetne zdjęcia. Jeśli uważasz, że ten opis pasuje do Ciebie idealnie, to koniecznie powinieneś sięgnąć po Huawei Nova 14 Pro, czyli najnowszego przedstawiciela lifestyle’owej linii urządzeń popularnej marki.

Dobra wiadomość jest taka, że telefon już dziś czeka na Ciebie w Media Expert. Co więcej, jeśli się pospieszysz, to przy jego zakupie możesz oszczędzić aż 500 zł. Wystarczy kupić urządzenie do 8 marca 2026 r., by załapać się na wyjątkową ofertę premierową, w której za Huawei Nova 14 Pro zapłacisz jedynie 2499 zł. Najniższa cena od wprowadzenia modelu Nova 14 Pro 12/512GB to 2999 zł.

I to w zasadzie tyle. Żadnych pułapek, żadnych haczyków, a jedynie dobry sprzęt w dobrej cenie. A dlaczego warto w ogóle sięgnąć po Huawei Nova 14 Pro? Są co najmniej trzy dobre powody.

Wygląda jak biżuteria

OK, jasne, wygląd nie jest może w smartfonach najważniejszy. Kiedy jednak ze sprzętu korzystamy codziennie i praktycznie nigdy się z nim nie rozstajemy, to warto chyba, żeby przyjemnie było na niego popatrzeć, prawda? A jeszcze lepiej, kiedy jego design staje się atrakcją sam w sobie, tak jak ma to miejsce w przypadku Huawei Nova 14 Pro.

Ten telefon swoim wyglądem i wykonaniem zaciera granice między telefonem a elementem biżuterii. Już na pierwszy rzut oka widać tu olbrzymią troskę o detale: smukła obudowa (raptem 7,78 mm grubości) doskonale współgra z zaokrągloną ramką urządzenia oraz poczwórnie zakrzywionym wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,78”. Zresztą na sam ekran również miło popatrzeć, m.in. za sprawą doskonałego odwzorowania kolorów oraz wysokiej rozdzielczości 1224 x 2776.

Uwagę przykuwa jednak przede wszystkim tył urządzenia. Może nie w przypadku wersji czarnej, która celuje raczej w uniwersalną elegancję (i robi to całkiem skutecznie), ale wariant błękitny absolutnie olśniewa. To zasługa kilku elementów, w tym przede wszystkim nietypowej faktury inspirowanej kryształkami lodu, dzięki której Huawei Nova 14 Pro absolutnie wyróżnia się z tłumu. Dodajmy do tego świetną jakość wykonania i mamy sprzęt, który nie jest tylko kolejnym kawałkiem elektroniki, ale modnym gadżetem, który pomoże nam wyrazić samych siebie.

Spektakularny aparat z każdej strony

Jeśli telefon to dla Ciebie nie tylko portal do kontaktu ze światem, ale także sposób na uwiecznianie tego świata i każdej magicznej chwili, to sprzęty spod szyldu Huawei powinny idealnie trafić w Twoje potrzeby. Huawei Nova 14 Pro nie jest tutaj wyjątkiem. Urządzenie wyposażono w rewelacyjny aparat, który sprawdzi się w praktycznie każdej sytuacji.

Na pleckach urządzenia umieszczono podwójną kamerkę z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix oraz – i to pierwsza niespodzianka – zmienną przysłoną w zakresie f/1.4-4.0. To rozwiązanie zapożyczone z flagowców producenta oraz pełnowymiarowych lustrzanek i bezlusterkowców.

Zmienna przysłona daje większą kontrolę nad obrazem, który uda nam się zarejestrować. Szeroko otwarta, pozwala na uzyskanie efektownego rozmycia tła oraz lepszej jakości zdjęć po zmroku, natomiast jej przymknięcie daje zauważalnie lepszą ostrość, szczególnie w przypadku obiektów na dalszym planie. To jeden z kilku powodów, dlaczego fotografie wykonane Huawei Nova 14 Pro wychodzą tak spektakularnie.

Drugi to fantastyczne kolory. To zresztą także zasługa rozwiązania, które do Novy trafiło prosto z topowych modeli producenta z serii Mate oraz Pura: dedykowanego czujnika spektralnego Ultra Chroma. To dodatkowy moduł, którego jedynym zadaniem jest rejestrowanie informacji o kolorze fotografowanego obiektu. Dzięki temu barwy na zdjęciach prezentują się naturalnie, a wprawne oko doszuka się mnóstwa niuansów, które umykają tradycyjnym telefonom.

Huawei Nova 14 Pro świetnie odnajduje się zwłaszcza w fotografii portretowej. Dotyczy to zresztą nie tylko tylnego aparatu, ale także podwójnej kamerki do selfie, która oprócz tradycyjnego obiektywu ultraszerokokątnego z autofokusem posiada dedykowany moduł tele z dwukrotnym przybliżeniem. Wszystko po to, żeby perfekcyjnie uwiecznić każdą ważną chwilę.

Bateria, która nie zawodzi

A jeśli zależy Ci na sprzęcie nie tylko ładnym, ale i niezawodnym, to dodam tylko, że Huawei Nova 14 Pro wyposażono w konkretny akumulator o pojemności 5500 mAh. Taka bateria sama w sobie wystarcza na cały dzień pracy (a pewnie nawet dłużej), ale nawet nie to jest tutaj istotne.

Ważne jest to, że telefon obsługuje też ładowanie mocą aż 100 W. To oznacza, że nawet kiedy smartfon jest na granicy rozładowania, wystarczy parę minut przy gniazdku, by cieszyć się energią na cały dzień.

Wyjątkowy telefon – teraz w Media Expert

Mówiąc krótko, Huawei Nova 14 Pro to sprzęt efektowny, elegancki i praktyczny. Jeśli coś takiego brzmi kusząco, to nie zostaje nic innego, tylko zajrzeć na stronę Media Expert i skorzystać z wyjątkowej oferty premierowej.