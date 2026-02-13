Samsung rozdaje zegarki. Wystarczy płacić w ten sposób

Zasady udziału w akcji

Konkurs wymaga używania aplikacji Samsung Wallet. Uczestnicy muszą wykonać minimum 10 płatności przez usługę Samsung Pay. Każda taka operacja daje jedną wirtualną pieczątkę. Promocja obejmuje klientów wielu polskich banków. Na liście są mBank, PKO BP, Santander Bank Polska, Bank Pekao SA, Credit Agricole, Millennium, Nest Bank i Planet Pay.

Kolejnym warunkiem jest zapisanie się na wydarzenie Galaxy Unpacked 2026. Odpowiedni formularz znajduje się między innymi na stronie internetowej producenta. Następnie należy odwiedzić profil Samsung Polska na Facebooku. Tam trzeba opublikować komentarz pod postem konkursowym. Uczestnik musi opisać w nim swoje oczekiwania wobec nadchodzącej premiery.

Surowe wymogi wobec komentarzy

Odpowiedź na portalu społecznościowym ma pewne ograniczenia. Wpis może liczyć najwyżej 500 znaków ze spacjami. Zabronione jest dodawanie emotikonów oraz grafik. Producent kategorycznie zakazuje też używania generatorów tekstu.

Prace stworzone przez sztuczną inteligencję oznaczają natychmiastową dyskwalifikację. Organizator weryfikuje samodzielność twórców. Zgłoszenia do konkursu odbywają się przez formularz na stronie konkursowej. Rejestracja trwa do 11 marca 2026 roku. Aktywność transakcyjna również jest liczona do tego samego dnia.

Pula darmowych urządzeń

Wybór zwycięzców opiera się na ocenie autorskich wpisów. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone zegarkami. Nagroda pierwszego stopnia to model Samsung Galaxy Watch Ultra (nasz test) w kolorze szarym. Producent przygotował 50 takich urządzeń.

Nagroda drugiego stopnia to Samsung Galaxy Watch 6 Classic (nasz test). Do rozdania jest 150 sztuk tego wariantu. Łącznie w puli znajduje się 200 zegarków. Przesyłki kurierskie ze sprzętem dotrą do laureatów do końca kwietnia.