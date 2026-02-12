Jak sprawdzić swój PIT za 2025 rok? O tym musisz wiedzieć
Jak skorzystać z automatycznego rozliczenia PIT za 2025 roku, które zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT? Już tłumaczymy.
Początek roku to tradycyjnie okres rozliczeń za minione 12 miesięcy. To też czas, kiedy musimy zacząć myśleć o złożeniu rocznej deklaracji PIT. O ile jeszcze kilka lat temu wymagało to wypełniania wszystkiego ręcznie, tak dzisiaj system jest już w dużej mierze zautomatyzowany. Wystarczy tylko wiedzieć, jak z niego skorzystać.
Jak zalogować się do Twój e-PIT?
Rozliczenia PIT za 2025 rok będą czekały na podatników już od 15 lutego 2026 roku. Zostaną one udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Do tej można zalogować się na kilka sposobów, w tym przy pomocy aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości internetowej, danych podatkowych lub Profilu Zaufanego. Tłumaczymy, jak to zrobić.
Logowanie przez aplikację mObywatel
- Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
- Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
- Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez aplikację mObywatel
- Na stronie wyświetli Ci się kod QR
- Teraz zaloguj się do aplikacji mObywatel na telefonie
- Na dole aplikacji wybierz opcję "Kod QR", a następnie "Zeskanuj kod QR"
- Zeskanuj mObywatelem kod wyświetlony na stronie internetowej
- Wybierz przycisk "Udostępnij dane", aby przez do usługi
- Po tym zostaniesz przekierowany do usługi Twój e-PIT.
Logowanie przez Profil Zaufany
- Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
- Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
- Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez Profil Zaufany
- Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do Profilu Zaufanego
- Po podaniu danych poczekaj na kod SMS
- Wpisz kod SMS
- Po tym zostaniesz zalogowaniu do usługi Twój e-PIT.
Logowanie przez dane podatkowe
- Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
- Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
- Wybierz opcję "Twoje dane podatkowe"
- Wpisz swój numer PESEL lub NIP, a następnie datę urodzenia
- Podaj kwotę przychodu za 2024 rok (suma przychodów z zeznania za 2024 rok)
- Podaj kwotę przychodu za 2025 rok (kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.)
- Podaj kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 rok
- Po poprawnym wypełnieniu zostaniesz zalogowany do Twój e-PIT.
Poza tym można też skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego, dostępnej w Google Play (Android) i App Store (iOS).
Jeśli do 30 kwietnia nie zaakceptujemy zeznania podatkowego, wygenerowanego w usłudze Twój e-PIT, to po tym czasie zostanie ono automatycznie zatwierdzone. Wyjątek stanowią PIT-36 oraz PIT-28. Je musimy sami zmodyfikować i zaakceptować do 30 kwietnia.
Warto też pamiętać, że wygenerowane zeznania są indywidualne, więc w ten sposób nie rozliczymy się np. z żoną lub mężem. Warto też sprawdzić, czy formularz zawiera wszystkie ulgi podatkowe i ma wpisaną Organizację Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku. Jeśli wszystko się zgadza, to wystarczy zaakceptować rozliczenie.