Jak sprawdzić swój PIT za 2025 rok? O tym musisz wiedzieć

Początek roku to tradycyjnie okres rozliczeń za minione 12 miesięcy. To też czas, kiedy musimy zacząć myśleć o złożeniu rocznej deklaracji PIT. O ile jeszcze kilka lat temu wymagało to wypełniania wszystkiego ręcznie, tak dzisiaj system jest już w dużej mierze zautomatyzowany. Wystarczy tylko wiedzieć, jak z niego skorzystać.

Jak zalogować się do Twój e-PIT?

Rozliczenia PIT za 2025 rok będą czekały na podatników już od 15 lutego 2026 roku. Zostaną one udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Do tej można zalogować się na kilka sposobów, w tym przy pomocy aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości internetowej, danych podatkowych lub Profilu Zaufanego. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Logowanie przez aplikację mObywatel

Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego” Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez aplikację mObywatel Na stronie wyświetli Ci się kod QR Teraz zaloguj się do aplikacji mObywatel na telefonie Na dole aplikacji wybierz opcję "Kod QR", a następnie "Zeskanuj kod QR" Zeskanuj mObywatelem kod wyświetlony na stronie internetowej Wybierz przycisk "Udostępnij dane", aby przez do usługi Po tym zostaniesz przekierowany do usługi Twój e-PIT.

Logowanie przez Profil Zaufany

Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego” Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez Profil Zaufany Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do Profilu Zaufanego Po podaniu danych poczekaj na kod SMS Wpisz kod SMS Po tym zostaniesz zalogowaniu do usługi Twój e-PIT.

Logowanie przez dane podatkowe

Wejdź na stronę podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego” Wybierz opcję "Twoje dane podatkowe" Wpisz swój numer PESEL lub NIP, a następnie datę urodzenia Podaj kwotę przychodu za 2024 rok (suma przychodów z zeznania za 2024 rok) Podaj kwotę przychodu za 2025 rok (kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.) Podaj kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 rok Po poprawnym wypełnieniu zostaniesz zalogowany do Twój e-PIT.

Poza tym można też skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego, dostępnej w Google Play (Android) i App Store (iOS).

Jeśli do 30 kwietnia nie zaakceptujemy zeznania podatkowego, wygenerowanego w usłudze Twój e-PIT, to po tym czasie zostanie ono automatycznie zatwierdzone. Wyjątek stanowią PIT-36 oraz PIT-28. Je musimy sami zmodyfikować i zaakceptować do 30 kwietnia.