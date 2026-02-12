Fintech

Jak sprawdzić swój PIT za 2025 rok? O tym musisz wiedzieć

Jak skorzystać z automatycznego rozliczenia PIT za 2025 roku, które zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT? Już tłumaczymy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:38
0
Jak sprawdzić swój PIT za 2025 rok? O tym musisz wiedzieć

Początek roku to tradycyjnie okres rozliczeń za minione 12 miesięcy. To też czas, kiedy musimy zacząć myśleć o złożeniu rocznej deklaracji PIT. O ile jeszcze kilka lat temu wymagało to wypełniania wszystkiego ręcznie, tak dzisiaj system jest już w dużej mierze zautomatyzowany. Wystarczy tylko wiedzieć, jak z niego skorzystać.

Jak zalogować się do Twój e-PIT?

Rozliczenia PIT za 2025 rok będą czekały na podatników już od 15 lutego 2026 roku. Zostaną one udostępnione w usłudze Twój e-PIT. Do tej można zalogować się na kilka sposobów, w tym przy pomocy aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości internetowej, danych podatkowych lub Profilu Zaufanego. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Logowanie przez aplikację mObywatel

  1. Wejdź na stronę  podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
  2. Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
  3. Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez aplikację mObywatel
  4. Na stronie wyświetli Ci się kod QR
  5. Teraz zaloguj się do aplikacji mObywatel na telefonie
  6. Na dole aplikacji wybierz opcję "Kod QR", a następnie "Zeskanuj kod QR"
  7. Zeskanuj mObywatelem kod wyświetlony na stronie internetowej
  8. Wybierz przycisk "Udostępnij dane", aby przez do usługi
  9. Po tym zostaniesz przekierowany do usługi Twój e-PIT.

Logowanie przez Profil Zaufany

  1. Wejdź na stronę  podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
  2. Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
  3. Wybierz opcję "login.gov.pl", a następnie logowanie przez Profil Zaufany
  4. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do Profilu Zaufanego
  5. Po podaniu danych poczekaj na kod SMS
  6. Wpisz kod SMS
  7. Po tym zostaniesz zalogowaniu do usługi Twój e-PIT.

Logowanie przez dane podatkowe

  1. Wejdź na stronę  podatki.gov.pl/twoj-e-pit/ lub podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/
  2. Kliknij przycisk „Rozlicz się w Twój e-PIT” lub „Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego”
  3. Wybierz opcję "Twoje dane podatkowe"
  4. Wpisz swój numer PESEL lub NIP, a następnie datę urodzenia
  5. Podaj kwotę przychodu za 2024 rok (suma przychodów z zeznania za 2024 rok)
  6. Podaj kwotę przychodu za 2025 rok (kwota jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2025 r.)
  7. Podaj kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2024 rok
  8. Po poprawnym wypełnieniu zostaniesz zalogowany do Twój e-PIT.

Poza tym można też skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego, dostępnej w Google Play (Android) i App Store (iOS).

Jeśli do 30 kwietnia nie zaakceptujemy zeznania podatkowego, wygenerowanego w usłudze Twój e-PIT, to po tym czasie zostanie ono automatycznie zatwierdzone. Wyjątek stanowią PIT-36 oraz PIT-28. Je musimy sami zmodyfikować i zaakceptować do 30 kwietnia.

Warto też pamiętać, że wygenerowane zeznania są indywidualne, więc w ten sposób nie rozliczymy się np. z żoną lub mężem. Warto też sprawdzić, czy formularz zawiera wszystkie ulgi podatkowe i ma wpisaną Organizację Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku. Jeśli wszystko się zgadza, to wystarczy zaakceptować rozliczenie.

