mObywatel służy pomocą. Jakie pytanie Polacy zadają mu najczęściej?

Wirtualny asystent w mObywatelu - co warto wiedzieć

Już jakiś czas temu, redaktor telepolis.pl podjął się próby przetestowania Wirtualnego asystenta w mObywatelu i opisał swoje wrażenia co do tego, jak to wygląda w praktyce. Doszedł też do wniosków, że w pewnych tematach, takich jak pomoc prawna, kulinarna, czy podatkowa, to jego wiedza jest dość ograniczona. Przy poruszaniu tematów złożonych zdarza mu się gubić wątki, albo też często nie posiada na dany temat "wystarczającej wiedzy", co jednak komunikuje rozmówcy natychmiast i bez ogródek. Niemniej jednak, ocena finalna wykazała, że jest to niesamowicie użyteczne narzędzie, które jest w stanie pokierować nami w kwestiach urzędowych. Nic w tym dziwnego, jest to jak najbardziej zamierzone działanie. Twórcy mocno ograniczyli go, aby odpowiadał tylko na pytania dotyczące właśnie takich kwestii (prawnych i urzędowych).