mObywatel służy pomocą. Jakie pytanie Polacy zadają mu najczęściej?
Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, jakie jest jedno z pytań, które Polacy najczęściej zadają Wirtualnemu asystentowi w rządowej aplikacji mObywatel. Czy odpowiedź was zaskoczyła? Czy wręcz przeciwnie, właśnie o to sami pytacie asystenta?
Wirtualny asystent w mObywatelu - co warto wiedzieć
Już jakiś czas temu, redaktor telepolis.pl podjął się próby przetestowania Wirtualnego asystenta w mObywatelu i opisał swoje wrażenia co do tego, jak to wygląda w praktyce. Doszedł też do wniosków, że w pewnych tematach, takich jak pomoc prawna, kulinarna, czy podatkowa, to jego wiedza jest dość ograniczona. Przy poruszaniu tematów złożonych zdarza mu się gubić wątki, albo też często nie posiada na dany temat "wystarczającej wiedzy", co jednak komunikuje rozmówcy natychmiast i bez ogródek. Niemniej jednak, ocena finalna wykazała, że jest to niesamowicie użyteczne narzędzie, które jest w stanie pokierować nami w kwestiach urzędowych. Nic w tym dziwnego, jest to jak najbardziej zamierzone działanie. Twórcy mocno ograniczyli go, aby odpowiadał tylko na pytania dotyczące właśnie takich kwestii (prawnych i urzędowych).
Jakie pytanie najczęściej zadają mu Polacy?
Ministerstwo Cyfryzacji już wie - "Jak zastrzec dokument?" Tak brzmi pytanie, które asystent dostaje od nas najczęściej. I nie ma się co dziwić, że odpowiedź na nie, została dopracowana do perfekcji. Oto, co odpowiada czatbot:
Aby zastrzec dokument w aplikacji mObywatel, należy:
- Zalogować się do aplikacji.
- Z menu na dole wybrać Usługi.
- Wybrać Zastrzeż dokument.
- Nacisnąć Dowód osobisty (lub Paszport).
- Zobaczyć serię i numer dowodu.
- Nacisnąć Zastrzeż dokument.
- Potwierdzić czynność przyciskiem Potwierdź.
- Zamknąć okno przyciskiem Zamknij.
Możecie w dowolnej chwili sami sprawdzić jak działa czatbot w mObywatelu, ministerstwo w ten sposób zachęca do korzystania z tego narzędzia AI w aplikacji.