Abonament RTV grzany dalej. Oto, co musisz wiedzieć w lutym 2026

Abonament RTV ma zniknąć. Takie plany ma rząd. Jednak pojawiają się różne, często sprzeczne doniesienia w kwestii tego, co pojawi się na jego miejsce. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Poza tym zapytaliśmy też u źródła, czyli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Abonament RTV teraz

Abonament radiowo-telewizyjny swoje początki ma jeszcze w latach 20. XX wieku, kiedy to powstało Polskie Radio. Jednak obecnie obowiązujące przepisy oparte są najpierw na ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku, a następnie ustawie z 21 kwietnia 2005 roku.

Zasady są proste. Abonament RTV powinno płacić każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się telewizor lub radio (w tym również samochód z radiem). Co więcej, z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że opłata należy się również za laptopy, smartfony oraz tablety, ponieważ nie liczy się sama konstrukcja urządzenia, a jedynie jego możliwość do odbioru sygnału.

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, którego konstrukcja wskazuje na jego przeznaczenie zasadniczo do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych. Cechy charakterystyczne takich urządzeń mogą więc wskazywać, że ich wyłączną bądź główną funkcją jest odbiór programów radiowych lub telewizyjnych. czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

Jakby tego brakowało, to według obowiązujących przepisów mamy obowiązek zarejestrować każdy nowy telewizor lub nowe radio, które kupimy. Mamy na to 14 dni od dnia zakupu. Można tego dokonać online lub w placówce Poczty Polskiej. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku może zostać na nas nałożona kara w wysokości 261 zł (za radio) lub 819 zł (za telewizor).

Problem w tym, że abonament radiowo-telewizyjny płaci zaledwie garstka zobowiązanych do tego osób. Według danych KRRiT za 2024 rok tylko 38 proc. gospodarstw domowych ma zarejestrowany telewizor. Z kolei opłatę uiszcza tylko 32,1 proc. gospodarstw. To pokazuje, że obowiązujące przepisy są nie tylko przestarzałe, ale przede wszystkim nieskuteczne.

Koniec abonamentu RTV

Dlatego też rząd od dawna mówi o likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Pomysły, na jego zastąpienie były dwa. Kilka miesięcy temu Marta Cienkowska, szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego, zapowiedziała, że media publiczne w całości będą finansowane z budżetu państwa. Tym samym Polacy, przynajmniej bezpośrednio, nie będą dokładali się do finansowania Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

Na ten cel rząd miał przeznaczyć początkowo 2,5 mld zł. Z czasem kwota miała być waloryzowana między innymi o inflację, więc należałoby założyć, że w kolejnych latach będzie wyższa.

Jednak w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że rząd zmienił plany. Drugi pomysł zakładał utworzenie opłaty audiowizualnej w wysokości 9 zł miesięcznie. Ta miałaby być płacona wraz z podatkiem PIT, więc nie dałoby się jej uniknąć. Zapłaciłaby ją każda dorosła osoba (z kilkoma wyjątkami jak uczniowie czy seniorzy).

To jak będzie w rzeczywistości? Zapytaliśmy o to w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z projektem ustawy, głównym źródłem finansowania mediów publicznych jest budżet państwa. przekazało nam biuro prasowe MKiDN.

To samo możemy przeczytać w założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, która dostępna jest na rządowych stronach. Czytamy w nich, że obecnie obowiązujący system finansowania nadawców publicznych zawiera wadliwe rozwiązania, niedostosowane do aktualnego stanu rozwoju technicznego, a do tego nie gwarantuje stabilnego finansowania mediów publicznych.

Obecny system finansowania mediów publicznych nie spełnia wymogów określonych w EMFA. Nie zapewnia on stabilnego finansowania działalności misyjnej mediów, w wysokości gwarantującej niezależne wykonywanie ustawowych obowiązków. W celu zapewnienia zgodności polskiego systemu prawnego z EMFA, jest więc konieczne przeprowadzenie gruntownej zmiany sposobu finansowania mediów publicznych w Polsce. czytamy w założeniach projektu ustawy.

Resort kultury uważa też, że nieskuteczność abonamentu radiowo-telewizyjnego tak naprawdę już od 2018 roku sprawiła, że media publiczne są tak naprawdę finansowane z budżetu państwa. Tym samym wpisanie tego formalnie do ustawy stanowiłoby jedynie potwierdzenie rzeczywistego stanu rzeczy. Ministerstwo proponuje wpisać sztywną kwotę co najmniej 2,5 mld zł. Co ciekawe, rząd przyznaje, że takie rozwiązanie nie spełniałoby wymogów EMFA (europejski akt o wolności mediów) co do stabilności systemu.

Kwota 2,5 mld zł miałaby być przekazywana przez Ministerstwo Finansów corocznie na rachunek zarządzany przez KRRiT. Następnie rada dokonywałaby ich podziału pomiędzy spółki Polskiego Radia oraz Telewizję Polską na podstawie procedur, które byłyby wpisane w ustawę. Skąd w ogóle taka kwota? Ma ona stanowić równowartość dotychczasowego wsparcia państwa (2,01 mld zł w 2025 roku) wraz z wpływami abonamentowymi.

Czy to przejdzie?

Rząd chciałby, aby nowe przepisy, które ostatecznie zlikwidują abonament radiowo-telewizyjny, weszły w życie w styczniu 2027 roku. Jednak jest to uzależnione od dalszego przebiegu prac legislacyjnych w rządzie i parlamencie. Problemem może się też okazać ewentualne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Jednak resort jest dobrej myśli.

Prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na przeprowadzeniu reformy mediów publicznych. Rolą ministerstwa jest zaproponowanie możliwie najlepszej nowelizacji ustawy. przekazało nam ministerstwo.

Jednak weto prezydenta może dotyczyć nie tyle samego abonamentu radiowo-telewizyjnego i sposoby finansowania mediów publicznych, ile pozostałych zmian, które zostaną wpisane do ustawy. Chodzi przede wszystkim o sposób powoływania władz TVP i Polskiego Radia, zmian w Krajowej Radiofonii i Telewizji oraz likwidację Rady Mediów Narodowych. To one nie podobają się Karolowi Nawrockiemu i z ich powodu może skorzystać z prawa do zawetowania ustawy.

Abonament RTV w 2026 roku

Na razie wciąż mamy obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. W 2026 roku kwoty zostały podwyższone i wynoszą aktualnie:

9,50 zł miesięcznie za radio (114 zł rocznie)

za radio (114 zł rocznie) 30,50 zł miesięcznie za telewizor i radio (366 zł rocznie)

Z opłat zwolnieni są między innymi: