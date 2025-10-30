Wiadomości

Abonament RTV idzie do lamusa. Oto, co go zastąpi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy medialnej. Przewiduje on całkowite zlikwidowanie abonamentu RTV. Wiemy, co ma go zastąpić.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:15
6
Telepolis.pl
Nie od dzisiaj wiadomo, że rząd chce całkowicie zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, który jest nie tylko tworem archaicznym, ale też nieskuteczny. Opłaca go niecałe 35 proc. osób do tego zobowiązanych.

Z tego powodu konieczne jest ciągłe dotowanie mediów publicznych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy, który ma w końcu wprowadzić w życie wyczekiwane zmiany.

Co zamiast abonamentu RTV?

Marta Cienkowska, szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedziała przeznaczenie kwoty 2,5 mld zł na finansowanie mediów publicznych. Kwota będzie w całości pochodziła z budżetu państwa na 2026 rok. To kwota wyższa niż w tym roku, gdzie do TVP i Polskiego Radia łącznie ma trafić około 2,01 mld zł.

Skąd taka suma w przyszłorocznym budżecie? Została ona ustalona na podstawie audytu w TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, a także wewnętrznych rozmowach, dotyczących zmian w karcie powinności. Suma 2,5 mld zł przewiduje inflację, waloryzację, a także — co kluczowe — likwidację abonamentu RTV.

Ministra przyznała, że abonament radiowo-telewizyjny jest absolutnie nieskuteczny, archaiczny i słabo ściągalny. Dlatego konieczna jest jego likwidacja.

Image
telepolis
abonament radiowo-telewizyjny abonament rtv media publiczne
Zródła zdjęć: Sebastian Gora Photo / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PAP Biznes