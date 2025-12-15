Partner AMD uspokaja. Sytuacja na rynku DRAM poprawi się za pół roku

Edward Crisler, PR Manager w Sapphire, w rozmowie z Hardware Unboxed odniósł się do aktualnej sytuacji na rynku PC. Poruszono tematy kart graficznych, architektury RDNA 4, AI oraz DRAM, jednak to właśnie ten ostatni wątek zwrócił szczególną uwagę. Crisler porównał obecną sytuację do okresu wprowadzenia ceł przez USA na początku roku, kiedy skok cen spowodowany był głównie strachem, a nie realnymi brakami towaru.

Jeśli masz w miarę świeży sprzęt to nie masz powodów do obaw

Jego zdaniem problemem nie są same czynniki rynkowe, lecz atmosfera wokół nich. Podobnie jak wcześniej, to właśnie niepewność napędza dziś paniczne zakupy. Crisler uważa jednak, że gracze nie powinni ulegać presji, ponieważ sytuacja z DRAM-em powinna się uspokoić w perspektywie 6-8 miesięcy. To odmienna opinia względem analityków, którzy zakładają pogorszenie sytuacji w 2026 roku i utrzymanie niedoborów do 2028 roku.

Crisler podkreśla, że reagowanie strachem rzadko prowadzi do dobrych decyzji zakupowych. Zwraca też uwagę na wyjątkową zdolność graczy do adaptacji, przypominając czasy boomu kryptowalutowego, gdy karty graficzne były nie tylko ekstremalnie drogie, ale wręcz niedostępne. Mimo to społeczność poradziła sobie z kryzysem, korzystając z posiadanych już GPU.

Musimy powstrzymać panikę... Nie kupujcie tylko dla kupowania. Odłóżcie pieniądze. Zrelaksujcie się. Zagrajcie w jakieś gry. Cieszcie się systemem, który macie teraz. Edward Crisler