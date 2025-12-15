Sony PlayStation wprowadza własny zegarek. Zamiast konsoli

Choć gracze są przyzwyczajeni do gadżetów elektronicznych i smartwatchy, tym razem Sony postanowiło pójść w stronę klasyki. Głównym elementem rocznicowej kolekcji jest First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch. To nie jest tania zabawka z logotypem, ale pełnoprawny zegarek automatyczny, który ma szansę stać się poszukiwanym przedmiotem kolekcjonerskim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sercem czasomierza jest japoński mechanizm automatyczny Miyota. Producent zdecydował się na drastyczne ograniczenie dostępności – na rynek trafi zaledwie 300 sztuk tego modelu na cały świat. Można sobie łatwo wyobrazić, jak cenny ten zegarek stanie się po latach. To bardziej lokata kapitału, niż zwykły zegarek do noszenia.

Projektanci z ANICORN zadbali o detale, które u każdego fana PS1 powinny wywołać poczucie nostalgii. Koperta zegarka wykończona jest w matowej szarości, nawiązującej do obudowy pierwszej konsoli Sony, a jej geometryczne kształty mają przypominać charakterystyczne ścięcia urządzenia.

Tarcza zegarka jeszcze odważniej nawiązuje do PS1. Indeksy godzinowe 12, 3, 6 i 9 zastąpiono trójwymiarowymi symbolami z kontrolera: △ 〇 × □. Z kolei wskazówki godzinowa i minutowa zostały ukształtowane na wzór przycisków Start i Select z DualShocka. Centralną część tarczy zdobi wypukłe logo PlayStation.

Ciekawie prezentuje się również dekiel zegarka. Przez przeszklony tył widać pracujący mechanizm oraz rotor, a cała konstrukcja tylnej części koperty imituje wygląd napędu optycznego konsoli w trakcie wirowania płyty. Całość uzupełnia gumowy pasek oraz specjalny dodatek w zestawie – certyfikat autentyczności w kształcie legendarnej karty pamięci do PS1.

Oprócz limitowanego modelu mechanicznego, do sprzedaży trafią również dwa zegarki kwarcowe z serii Play Symbol (wersje Dark Mode i Light Mode). Wyróżniają się one symbolami z kontrolera, które przemieszczają się wraz z ruchem nadgarstka, i będą propozycją bardziej przystępną cenowo.