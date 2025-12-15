Oprogramowanie

Posiadacze tych TV oburzeni. Producent wcisnął im AI bez pytania

Sztuczna inteligencja to już od dawna nie tylko domena komputerów i smartfonów. I nie byłoby w tym nic złego, ale tym razem LG przesadziło.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:49
Posiadacze tych TV oburzeni. Producent wcisnął im AI bez pytania

Użytkownicy telewizorów LG Smart TV zaczęli masowo zgłaszać, że po ostatniej aktualizacji systemu webOS na ekranie głównym ich urządzeń pojawił się Microsoft Copilot. Problem w tym, że nowej funkcji nie da się usunąć. Pierwsze sygnały w internecie pojawiły się w ten weekend, a o sytuacji donoszą setki osób z całego świata.

Samsung również oferuje AI w swoich telewizorach

Asystent AI pojawia obok aplikacji takich jak Netflix czy YouTube, jednak w przeciwieństwie do nich nie można go odinstalować. Opcje systemowe pozwalają co najwyżej na ukrycie części aplikacji, co potwierdza również dokumentacja pomocy technicznej LG. Dotyczy to jednak tylko wybranych, głównie nowszych modeli telewizorów.

Nie powinno to być jednak zaskoczenie. Firma już wcześniej zapowiadała współpracę z Microsoftem w ramach strategii "AI TV". Podczas targów CES 2025 koreański producent tłumaczył, że Copilot ma być rozszerzeniem funkcji AI Search, odpowiadać na pytania użytkowników i podsuwać rekomendacje z wykorzystaniem usług Microsoftu.

Posiadacze tych TV oburzeni. Producent wcisnął im AI bez pytania

Jednak w praktyce obecna wersja Copilota na telewizorach LG wygląda bardziej jak skrót do webowego interfejsu usługi, a nie pełnoprawna, natywna aplikacja zapowiadana przez producenta. To rzutuje negatywnie na faktyczną użyteczność.

W praktyce jedynym sposobem na ograniczenie obecności Copilota jest odłączenie telewizora od Internetu, co dla większości użytkowników mija się z celem posiadania Smart TV. Na ten moment trudno liczyć na to, że LG wycofa się z decyzji lub umożliwi pełne odinstalowanie aplikacji, choć skala krytyki może jeszcze zmusić firmę do reakcji.

Podobne praktyki widać również u konkurencji, bo na przykład niektóre modele telewizorów Samsunga oferują już integrację z Gemini. I najwyraźniej konsumenci zaczynają być zmęczeni zarówno wszechobecnym AI, jak i modyfikowaniem ich sprzętu bez uprzedniego pytania o zgodę.

