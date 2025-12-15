Oprogramowanie

One UI 8.5 ma ukryte funkcje. Samsung trzyma najlepsze dla Galaxy S26

Choć beta One UI 8.5 trafiła już na smartfony z serii Galaxy S25, okazuje się, że Samsung nie odkrył jeszcze wszystkich kart. Najciekawsze nowości producent trzyma w tajemnicy, by zadebiutowały dopiero w nadchodzącej serii Galaxy S26. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
One UI 8.5 ma ukryte funkcje. Samsung trzyma najlepsze dla Galaxy S26

Tydzień temu Samsung udostępnił publiczną wersję beta One UI 8.5 dla smartfonów z serii Galaxy S25. Aktualizacja wprowadziła sporo nowości, zarówno dotyczących interfejsu, jak i całkiem nowe funkcje. W One UI 8.5 debiutuje w pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień, a użytkownicy otrzymają większą swobodę w dostosowywaniu ikon i kafelków Producent wprowadził też nowe animacje interfejsu, nowe ikony aplikacji oraz ulepszoną funkcję Photo Assist w Galerii. Więcej na ten temat w tej informacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsi testerzy bety One UI 8.5 chwalą wprowadzane zmiany, jednak okazuje się, że Samsung nie pokazał jeszcze wszystkiego. Według doniesień, w kodzie oprogramowania ukryto funkcje, które są obecnie nieaktywne i czekają na premierę kolejnej generacji flagowców, czyli zapowiadanej na początek przyszłego roku serii Galaxy S26.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Advertisement

Jak informuje leaker @chunvn8888 na platformie X, Samsung celowo wyłączył wiele funkcji w obecnej becie One UI 8.5, żeby zachować je na premierę Galaxy S26. Kluczową nowością ma być narzędzie do podsumowywania powiadomień przez AI.

Funkcja ta ma za zadanie analizować powiadomienia z ostatnich 24 godzin i przedstawiać użytkownikowi ich skróconą, czytelną formę. Rozwiązanie to przypomina funkcje znane już z telefonów Google Pixel oraz iPhone’ów, jednak Samsung wprowadza je z opóźnieniem, startując od serii Galaxy S26.

Najważniejszą informacją z perspektywy polskiego użytkownika jest lista wspieranych języków. Według przecieku funkcja podsumowań AI zadebiutuje z obsługą wielu języków, w tym polskiego. Pełna lista obejmuje: angielski, koreański, hiszpański, niemiecki, francuski, portugalski, polski, chiński uproszczony, japoński, hindi, wietnamski oraz tajski.

Co ciekawe, według autora przecieku, nowa funkcja ma być zasilana przez producencki model językowy Samsung Gauss. Według doniesień z początku roku Gauss miał być porzucony na rzecz modeli innych dostawców. Wygląda jednak na to, że jest dalej rozwijany.

W oprogramowaniu dla Galaxy S26 zaszyto również inne dodatki. To między innymi nowa funkcja filtrowania połączeń, zasilana przez model Gauss, będąca bezpośrednią odpowiedzią na Call Screen znany ze smartfonów Pixel. W zapowiedziach znalazł się także generator obrazów na podstawie tekstu zintegrowany z funkcją Photo Assist. Wraz z Galaxy S26 zadebiutuje także trójwymiarowy efekt głębi na tapetach ekranu blokady.

Nowe narzędzia AI z bety One UI 8.5 mają być początkowo zarezerwowane wyłącznie dla serii Galaxy S26. Dopiero w późniejszym terminie Samsung planuje udostępnić je na starszych urządzeniach, takich jak seria Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 czy Galaxy Z Flip7.

Image
telepolis
samsung gauss galaxy s25 Galaxy s26 galaxy s26 ultra One UI 8.5 Galaxy S26+
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Central