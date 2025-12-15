One UI 8.5 ma ukryte funkcje. Samsung trzyma najlepsze dla Galaxy S26

Tydzień temu Samsung udostępnił publiczną wersję beta One UI 8.5 dla smartfonów z serii Galaxy S25. Aktualizacja wprowadziła sporo nowości, zarówno dotyczących interfejsu, jak i całkiem nowe funkcje. W One UI 8.5 debiutuje w pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień, a użytkownicy otrzymają większą swobodę w dostosowywaniu ikon i kafelków Producent wprowadził też nowe animacje interfejsu, nowe ikony aplikacji oraz ulepszoną funkcję Photo Assist w Galerii. Więcej na ten temat w tej informacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsi testerzy bety One UI 8.5 chwalą wprowadzane zmiany, jednak okazuje się, że Samsung nie pokazał jeszcze wszystkiego. Według doniesień, w kodzie oprogramowania ukryto funkcje, które są obecnie nieaktywne i czekają na premierę kolejnej generacji flagowców, czyli zapowiadanej na początek przyszłego roku serii Galaxy S26.

Jak informuje leaker @chunvn8888 na platformie X, Samsung celowo wyłączył wiele funkcji w obecnej becie One UI 8.5, żeby zachować je na premierę Galaxy S26. Kluczową nowością ma być narzędzie do podsumowywania powiadomień przez AI.

Funkcja ta ma za zadanie analizować powiadomienia z ostatnich 24 godzin i przedstawiać użytkownikowi ich skróconą, czytelną formę. Rozwiązanie to przypomina funkcje znane już z telefonów Google Pixel oraz iPhone’ów, jednak Samsung wprowadza je z opóźnieniem, startując od serii Galaxy S26.

Najważniejszą informacją z perspektywy polskiego użytkownika jest lista wspieranych języków. Według przecieku funkcja podsumowań AI zadebiutuje z obsługą wielu języków, w tym polskiego. Pełna lista obejmuje: angielski, koreański, hiszpański, niemiecki, francuski, portugalski, polski, chiński uproszczony, japoński, hindi, wietnamski oraz tajski.

Co ciekawe, według autora przecieku, nowa funkcja ma być zasilana przez producencki model językowy Samsung Gauss. Według doniesień z początku roku Gauss miał być porzucony na rzecz modeli innych dostawców. Wygląda jednak na to, że jest dalej rozwijany.

W oprogramowaniu dla Galaxy S26 zaszyto również inne dodatki. To między innymi nowa funkcja filtrowania połączeń, zasilana przez model Gauss, będąca bezpośrednią odpowiedzią na Call Screen znany ze smartfonów Pixel. W zapowiedziach znalazł się także generator obrazów na podstawie tekstu zintegrowany z funkcją Photo Assist. Wraz z Galaxy S26 zadebiutuje także trójwymiarowy efekt głębi na tapetach ekranu blokady.