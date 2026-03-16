Awaria w mBanku. Występują problemy z bankowością mobilną
Masz problemy z aplikacją mobilną mBanku lub ze swoim kontem internetowym? Nie Ty jeden. Nie ma jednak powodów do paniki.
Obecnie trwa poważna awaria mBanku. Pierwsze zgłoszenia pojawiły się kilkanaście minut po godzinie 10, a ich słupki stale rosną w chwili pisania tego tekstu.
Problemy stanowi logowanie do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego. Użytkownicy zgłaszają także problemy z bankowością internetową. U wielu osób nie działają także płatności.
mBank jest świadomy awarii. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie:
Przepraszamy za niedogodności. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług. Będziemy na bieżąco informować Was o postępie prac w aktualizacjach do tego komunikatu.