To może być najlepszy serial Netflixa. Premiera 26 marca

Panna Młoda i ślubne lęki. To się zawsze sprawdza

Serial "Tu zdarzy się coś strasznego" jest dziełem twórców kultowego "Stranger Things" zatem mamy gwarancję tego, że będzie mroczny i wciągający. Bracia Duffer, którzy są producentami, powracają w pełnej krasie i miejmy nadzieję, wyprodukują dla nas kolejny hit.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla nas Polaków, cenną informacją jest także fakt, że za reżyserię aż czterech odcinków odpowiada nasza rodaczka - Weronika Tofilska. A jeśli chodzi o budowanie napięcia i zagęszczanie atmosfery, podobno nie ma ona sobie równych. Wszystko to sprawia, że aż się chce obejrzeć pierwszy odcinek. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Tofilska pracowała wcześniej przy serialu "Reniferek". Kto oglądał, ten wie o czym mowa, a jeśli ktoś jakimś cudem ten serial ominął, to ma niepowtarzalną okazję, aby te zaległości nadrobić. Serial również znajduje się w ofercie Netflixa.

"Tu zdarzy się coś strasznego", czyli katastrofa za rogiem

Widzowie liczą na atmosferę grozy i ciarki. Fabuła, przy tego typu produkcji jest mile widziana, aczkolwiek nie najważniejsza. Liczy się atmosfera i napięcie. Akcja serialu rozgrywa się tydzień przed dniem ślubu. W centrum wydarzeń mamy pannę młodą oraz pana młodego. Każdy dzień zmienia sens ich relacji oraz wpływa na przygotowania do dnia ceremonii. Serial ma budować napięcie i tworzyć stopniowo atmosferę paranoi, która sugeruje, że tytułowa katastrofa za moment się wydarzy.

Pannę Młodą gra Camila Morrone, a w roli jej wybranka zobaczymy Adama DiMarco ("Biały Lotos").